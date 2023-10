Alberto Fernández: "Lo que dice Milei son las cosas que le escuchamos a Massera y Astiz"

“Lo que pasó fue una tragedia y la verdad es que no se puede poner en un plano de igualdad a lo que puede ser una organización guerrillera con un Estado. El Estado tiene una ética que respetar, y la ética del Estado jamás justifica ni la tortura, ni el robo de bebés, ni el asesinato, ni la desaparición forzada de personas”, expresó Alberto Fernández

“Decir que esto no pasó es tremendo. Y volver a plantear que fue una guerra entre dos bandos... Cuando fue el juicio a los comandantes en el '85 escribí un libro que se llamaba ‘Juicio a la impunidad’ y presencié todo el juicio. La verdad es que yo vi pasar por ahí a las víctimas y era de no creer las cosas que uno escuchaba”, recordó entonces.

El Presidente consideró que “venir 30 años después a discutir que eso pasó es tremendo, es un retroceso tremendo, que como sociedad debemos reaccionar porque fue una tragedia, nos quedamos sin 30 mil seres humanos, esa es la realidad”

Refiriéndose puntualmente al candidato de La Libertad Avanza, sostuvo: “Negar semejante tragedia y decir que fue una guerra donde alguien se excedió son las cosas que le escuchamos decir a (Emilio) Massera, a (Alfredo) Astiz. ¿Cómo puede ser que diga una cosa así alguien que quiere ser presidente de Argentina? Es tremendo ".

alberto fernandez radio 10

En el marco del debate presidencial en Santiago del Estero, Milei generó una fuerte polémica durante el eje Derechos Humanos elegido por la comunidad, en donde negó que sean 30 mil los desaparecidos en la última dictadura militar y habló de la Teoría de los Dos Demonios.

“Los liberales en Argentina hemos sido acusados de cosas aberrantes como ‘fachos’, ‘fascistas’, ‘nazis’, cosas que no tienen nada que ver con nosotros. Por eso les quiero dar la definición de liberalismo de nuestro máximo prócer de la libertad, Alberto Benegas Lynch hijo. El liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, la libertad y la propiedad. No hay lugar para esas acusaciones", comenzó diciendo Milei antes de la frase del escándalo.

"Valoramos la visión de memoria, verdad y justicia. Empecemos por la verdad. "No fueron 30 mil desaparecidos, son8.753", planteó Milei.

Además, sostuvo: "Estamos absolutamente en contra de una visión tuerta de la historia. Para nosotros durante los 70’s hubo una guerra, y en esa guerra las fuerzas del Estado cometieron excesos y por tener el monopolio de la violencia, le vale todo el peso de la ley. Pero también los terroristas de Montoneros y del ERP mataron, asesinaron y torturaron gente, pusieron bombas, hicieron un desastre y también cometieron delitos de lesa humanidad".

El Presidente ya se había expresado contra los dichos de Milei al término del debate presidencial, donde había expresado a través de las redes sociales: "Resulta insostenible que alguien siga negando y justificando la dictadura genocida que torturó, asesinó, robó bebés a los que cambió su identidad, generó desapariciones y condenó al exilio a decenas de miles de argentinas y argentinos".

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Falferdez%2Fstatus%2F1708674012581146881&partner=&hide_thread=false Resulta insostenible que alguien siga negando y justificando la dictadura genocida que torturó, asesinó, robó bebés a los que cambió su identidad, generó desapariciones y condenó al exilio a decenas de miles de argentinas y argentinos. pic.twitter.com/s8HehXww6r — Alberto Fernández (@alferdez) October 2, 2023