Mamaderas para Francisco: aclaración de la Unidad Médica Presidencial

En ese sentido, detallaron cuál fue el equipamiento e insumos que adquirieron: “un (1) Nebulizador Pediátrico: ($9745), una (1) Aerocamara Lactante Aerospacer: ($2550), una (1) San up Aerocamara Infantil bivalvular: ($1284), un (1) Avent Mamade Classic Plus 260: ($1999), dos (2) Avent Mamade Classic Plus 125: ($599 c/u). Todo por un total de $16.776”.

Estos insumos, indican, “son herramientas para el cumplimiento de las funciones de esta Unidad Médica de la misma forma que lo es contar con tensiómetros, jeringas, gasas y cualquier otro insumo o equipamiento que permita atender a un menor de edad, como nuevo integrante de la familia presidencial”.

Por último, dieron a conocer que el equipamiento adquirido está en poder de la Unidad Médica y no de la familia presidencial, que desconocía la compra “cómo cualquier otra que realice esta Unidad Médica” cerraron.

