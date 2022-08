Alberto Fernández, previo al anuncio del IPC: "Estamos haciendo los esfuerzos para resolver la inflación"

El presidente Alberto Fernández entregó 100 viviendas en Villa Ángela, Chaco

"Argentina está creciendo. Debemos resolver ese problema como sociedad para que el crecimiento sea justo, equitativo y todos vivamos más tranquilos", aseveró el Presidente y añadió: "Conozco el problema, no me desentiendo; lucho todos los días para ver cómo encontrarle una salida a un problema que se ha desatado en el mundo y no es solo argentino".