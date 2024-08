Rompe el silencio: Alberto Fernández hablará tras la denuncia de Fabiola Yañez

En una de las fotos se observa a Yañez con un gran moretón en la parte interna del brazo, mientras que en otra tiene un importante hematoma en el ojo derecho. Ambas marcas serían producto de presuntos golpes por parte del exmandatario.

A las imágenes se le sumaron los supuestos chats entre Fabiola y Alberto, en los cuales ella le recriminaba el haber sido agredida y le rogaba que parara con las golpizas.

fabiola yañez Las fotos de la exprimera dama Fabiola Yañez con moretones en su cuerpo

Luego de la difusión de todo el material que forma parte de la causa judicial, en el programa Duro de Domar de C5N revelaron que en las próximas horas Alberto Fernández romperá el silencio. Según precisó el conductor Pablo Duggan, el exmandatario "va a hacer declaraciones" y "aparentemente va a responder preguntas y dar explicaciones sobre la denuncia en un medio español".

La entrevista de Fernández sería con el diario El País y la publicación se conocería en las próximas horas.

En tanto, el expresidente "todavía no ha sido citado por la Justicia", confirmó Duggan y aclaró: "Entiendo que el juez está recabando elementos y lo último es la declaración indagatoria. Clarísimo que lo va a llamar la Justicia. Está imputado en un delito grave".

Qué dicen los supuestos chats entre Alberto Fernández y Fabiola Yañez

La ex primera dama Fabiola Yañez denunció esta semana al expresidente Alberto Fernández por violencia de género sufrida mientras estaban en pareja; y este jueves se filtraron fotos y chats que se suman a la causa.

"Venís golpeándome hace 3 días seguidos", le recrimina Fabiola al por entonces mandatario. En la conversación, ella le envió las fotos con las marcas tras las golpizas denunciadas.

chats alberto fernandez - fabiola yañez Parte de una conversación que habrían mantenido Alberto Fernández y Fabiola Yañez

Fabiola le cuestiona a su ahora expareja haberla atacado. "Esto no funciona así, todo el tiempo me golpeás. Es insólito. No puedo dejar que me hagas esto cuando yo no te hice nada. Y todo lo que trato de hacer con la mente centrada es defenderte y vos me golpeás físicamente. No hay explicación'', escribió ella.

chats alberto fernandez - fabiola yañez Fabiola Yañez muestra sus moretones en un chat que habrían mantenido con Alberto Fernández

"Me volvés a golpear. Estás loco. Venís golpeándome hace 3 días seguidos. Y cuando me zamarreaste de los brazos me dejaste moretones", dijo Yañez en otro mensaje.

Fernández también participa de la conversación: "Deja de discutir. Al final terminamos peleados nosotros por todos los demás (...) Vení (...) Me siento mal. Me cuesta respirar, por favor pará, me siento muy mal".