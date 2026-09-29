Alcohol cero: multaron en Pinamar a un dirigente macrista devenido en libertario por manejar borracho

Allan estuvo vinculado al PRO y desarrolló buena parte de su actividad política en la ciudad de La Plata. En su cuenta de Instagram se presenta como escribano público y menciona entre sus antecedentes haber sido senador provincial por La Plata durante el período 2015-2023.

También señala haber ocupado el cargo de director ejecutivo del RENAR y actualmente se identifica como concejal de La Plata, función que ejerce desde 2025.

El episodio que lo tiene ahora como protagonista ocurrió durante un control de tránsito en Pinamar y derivó en la aplicación de la sanción correspondiente por circular con presencia de alcohol, en una jurisdicción donde rige el régimen de tolerancia cero.