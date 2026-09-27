El Polaco pasó un control de alcoholemia y se sumó a la campaña: "Si se maneja, no se escabia"
El cantante fue sometido a un test durante un operativo en el peaje de Hudson, dio 0,0 y respaldó los controles.
El Polaco fue sometido a un control de alcoholemia en el Peaje Hudson, obtuvo resultado negativo y se sumó a la campaña de concientización, en el marco de los operativos de prevención y seguridad vial que se realizan en la provincia de Buenos Aires.
En el video, que fue difundido en las redes sociales de Tránsito bonaerense, se observa el momento en que el cantante detiene su vehículo y los agentes le explican cómo realizar el control, además de recordarle que en la provincia rige la tolerancia cero al volante.
Tras conocer el resultado, que arrojó 0,0 gramos de alcohol en sangre, fue consultado sobre estos operativos y expresó: "La verdad que los controles me parecen perfectos. Los chicos deben ir con prudencia a la hora de manejar".
"Si se maneja no se escabia. Hay que ir con un conductor designado. Y nada, todos sanos y salvos para al otro día seguir disfrutando de la vida", señaló.
Manejaba por la Autopista Riccheri tomando cerveza, sin seguro ni cinturón de seguridad
Un conductor de 35 años que circulaba a bordo de su auto por la autopista Riccheri fue sancionado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), luego de que un control de alcoholemia arrojara que manejaba con 2,56 g/l de alcohol en sangre.
Según detallaron desde el organismo preventor, el hecho ocurrió el domingo 6 de septiembre a la altura del kilómetro 15,5, donde los agentes realizaban un operativo de fiscalización integral. El hombre conducía un vehículo particular y, tras ser detenido, los agentes notaron que había bebido cerveza mientras manejaba y que había dejado la lata en la puerta del acompañante.
No era la única irregularidad del automovilista. Antes de hacerle el test, los agentes le pidieron la documentación. Se encontraron con que no tenía seguro ni la Revisión Técnica Obligatoria, VTV al día. Tampoco tenía puesto el cinturón de seguridad ni contaba con la identificación del vehículo.
Todas estas infracciones le costaron la inhabilitación de su Licencia Nacional de Conducir y ahora la Justicia correspondiente determinará el tiempo de duración de la sanción; mientras que deberá afrontar más de 5 millones y medio de pesos por la acumulación de infracciones.
Este caso se dio en el marco de un operativo que la ANSV desplegó el domingo a la madrugada en ambos sentidos de la autopista Riccheri, donde se fiscalizaron 2.744 vehículos y fueron sancionados 110 conductores, de los cuales 90 fueron por alcoholemia positiva.
Fue parte de los controles frecuentes que se realizan en esa vía de circulación, que vincula a la Ciudad de Buenos Aires con el aeropuerto de Ezeiza.
Desde la sanción de la ley que impuso la tolerancia cero de alcohol para manejar en la Provincia de Buenos Aires, son más frecuentes este tipo de operativos en la zona de Riccheri. En la Ciudad, mientras tanto, también se hacen controles, sobre todo los fines de semana y en zonas de alta circulación nocturna, como Palermo y otros barrios.
La Capital, pese a que también hay una ley nacional de tolerancia cero de alcohol para conductores, mantiene el límite en 0.50 gramos de alcohol por litro de sangre, aunque se dispusieron sanciones más duras, que aumentan en función del dosaje de alcohol.
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