El Polaco pasó un control de alcoholemia y se sumó a la campaña: "Si se maneja, no se escabia"

Según detallaron desde el organismo preventor, el hecho ocurrió el domingo 6 de septiembre a la altura del kilómetro 15,5, donde los agentes realizaban un operativo de fiscalización integral. El hombre conducía un vehículo particular y, tras ser detenido, los agentes notaron que había bebido cerveza mientras manejaba y que había dejado la lata en la puerta del acompañante.

No era la única irregularidad del automovilista. Antes de hacerle el test, los agentes le pidieron la documentación. Se encontraron con que no tenía seguro ni la Revisión Técnica Obligatoria, VTV al día. Tampoco tenía puesto el cinturón de seguridad ni contaba con la identificación del vehículo.

Todas estas infracciones le costaron la inhabilitación de su Licencia Nacional de Conducir y ahora la Justicia correspondiente determinará el tiempo de duración de la sanción; mientras que deberá afrontar más de 5 millones y medio de pesos por la acumulación de infracciones.

Este caso se dio en el marco de un operativo que la ANSV desplegó el domingo a la madrugada en ambos sentidos de la autopista Riccheri, donde se fiscalizaron 2.744 vehículos y fueron sancionados 110 conductores, de los cuales 90 fueron por alcoholemia positiva.

Fue parte de los controles frecuentes que se realizan en esa vía de circulación, que vincula a la Ciudad de Buenos Aires con el aeropuerto de Ezeiza.

Manejaba tomando cerveza y dio positivo en el test de alcoholemia.

Desde la sanción de la ley que impuso la tolerancia cero de alcohol para manejar en la Provincia de Buenos Aires, son más frecuentes este tipo de operativos en la zona de Riccheri. En la Ciudad, mientras tanto, también se hacen controles, sobre todo los fines de semana y en zonas de alta circulación nocturna, como Palermo y otros barrios.

La Capital, pese a que también hay una ley nacional de tolerancia cero de alcohol para conductores, mantiene el límite en 0.50 gramos de alcohol por litro de sangre, aunque se dispusieron sanciones más duras, que aumentan en función del dosaje de alcohol.