Javier Milei designó a Adolfo Cambiaso como embajador internacional del deporte argentino

Cambiaso deberá cumplir el encargo bajo las obligaciones previstas en la reglamentación de la ley, aprobada mediante el Decreto N° 1973/86 y sus modificatorias. El Ministerio de Relaciones Exteriores será el organismo encargado de definir los mecanismos de trabajo y los lineamientos necesarios para articular el cometido.

Javier Milei, Adolfo Cambiaso y Karina Milei

Asimismo el decreto puntualiza, entre sus fundamentos, que las actividades económicas relacionadas con el deporte pueden aportar a las exportaciones de bienes y servicios, abrir oportunidades de negocios y favorecer el turismo. Bajo ese criterio, la presencia internacional de referentes deportivos puede utilizarse dentro de una estrategia de promoción externa del país.

La decisión destaca además la carrera de Cambiaso como uno de los elementos que justifican su nombramiento para esta misión. Lo define como un referente del polo argentino a escala internacional y considera que su trayectoria deportiva y su proyección pública lo vuelven apto para colaborar con la difusión de los valores asociados al deporte nacional.

Decreto 1116/2026: