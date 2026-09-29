Javier Milei designó a Adolfo Cambiaso como embajador internacional del deporte argentino
Javier Milei mantiene una estrecha relación con el polista que lo visitó en reiteradas oportunidades en la Casa Rosada.
Mientras desfinancia el deporte olímpico, el gobierno de Javier Milei nombró al polista Adolfo Cambiaso como embajador extraordinario y plenipotenciario con la tarea de promover el deporte argentino en el mundo, con especial énfasis en el polo. La función será ejercida ad honorem.
Así quedó plasmado en el Decreto 1116/2026 publicado hoy en el Boletín Oficial con las firmas de Milei del ministro Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno.
La medida busca utilizar la proyección exterior del deporte como una herramienta de posicionamiento para la República Argentina, con impacto potencial en la difusión de bienes y servicios, la generación de contactos comerciales y la promoción de los atractivos turísticos del país. De igual forma, el Gobierno aclaró que este nombramiento no supone la incorporación de Cambiaso al cuerpo permanente del Servicio Exterior.
Entre los fundamentos de la medida, el gobierno libertario advirtió que el polo representa una de las expresiones de la tradición deportiva argentina con reconocimiento mundial y que puede contribuir a visibilizar experiencias turísticas, productos y servicios vinculados a su desarrollo.
Por esto mismo, encomendaron a Cambiaso la misión concreta orientada a difundir el deporte argentino en el exterior, con una atención particular sobre el polo.
Cambiaso deberá cumplir el encargo bajo las obligaciones previstas en la reglamentación de la ley, aprobada mediante el Decreto N° 1973/86 y sus modificatorias. El Ministerio de Relaciones Exteriores será el organismo encargado de definir los mecanismos de trabajo y los lineamientos necesarios para articular el cometido.
Asimismo el decreto puntualiza, entre sus fundamentos, que las actividades económicas relacionadas con el deporte pueden aportar a las exportaciones de bienes y servicios, abrir oportunidades de negocios y favorecer el turismo. Bajo ese criterio, la presencia internacional de referentes deportivos puede utilizarse dentro de una estrategia de promoción externa del país.
La decisión destaca además la carrera de Cambiaso como uno de los elementos que justifican su nombramiento para esta misión. Lo define como un referente del polo argentino a escala internacional y considera que su trayectoria deportiva y su proyección pública lo vuelven apto para colaborar con la difusión de los valores asociados al deporte nacional.
Decreto 1116/2026:
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