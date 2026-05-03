sala de prensa casa rosada adorni El Gobierno reabre este lunes la sala de prensa de Casa Rosada: ¿habla Manuel Adorni?

Nuevos protocolos y medidas de control en Casa Rosada

El reinicio de las actividades llega acompañado de cambios en las condiciones de acceso y permanencia para los trabajadores de prensa:

Sectores restringidos: Se establecerán áreas específicas de circulación dentro de la sede gubernamental.

Controles biométricos: Durante el tiempo en que la sala permaneció cerrada, se retiraron los dispositivos de acceso por huellas dactilares.

Acreditaciones: Si bien se restablece el ingreso para el personal acreditado, se implementarán protocolos de seguridad más rigurosos.

La denuncia del Gobierno: el origen del conflicto

La restricción del acceso se había iniciado el pasado 23 de abril, luego de una denuncia de la Casa Militar por presunto "espionaje ilegal" y "revelación de secretos". La acusación apunta a periodistas de la señal TN, a quienes se señala por haber grabado zonas internas del edificio utilizando gafas inteligentes.

Este incidente derivó en una causa judicial por "intromisión ilegítima". Por su parte, los gremios y asociaciones de prensa manifestaron su rechazo a las medidas tomadas durante la última semana, calificando las restricciones y la eliminación de accesos biométricos como un retroceso para la libertad de información.