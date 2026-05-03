El Gobierno reabre este lunes la sala de prensa de Casa Rosada: ¿habla Manuel Adorni?
Luego de la fuerte polémica y de denuncias de sectores políticos y sociales, la administración de Javier Milei vuelve a permitir el ingreso de periodistas.
Tras un polémico cierre de diez días motivado por una supuesta revisión de los esquemas de vigilancia, y luego de diferentes denuncias en contra, el Gobierno Nacional de Javier Milei anunció que la Sala de Periodistas de la Casa Rosada retomará su actividad este lunes.
Con la reapertura del sector, se espera que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, retome su habitual conferencia de prensa a las 11:00 hs, que fue interrumpida oportunamente en medio del escándalo e investigación por presunto enriquecimiento ilícito. De todos modos, la presencia del funcionario no fue confirmada de forma oficial.
El Presidente había adoptada la decisión de cerrar la Sala de Prensa de la Casa Rosada y desde el 23 de abril último le negó el ingreso a todos los periodistas que estaban acreditados, algo inédito en democracia y aun durante la dictadura cívico militar.
Pero ante los numerosos y fuertes cuestionamientos provenientes de todos los sectores políticos y sociales, incluso de prestigiosos medios e instituciones nacionales y del exterior, el oficialismo libertario decidió ahora rever la polémica decisión.
De esta manera, y según trascendió, los periodistas acreditados en la Casa Rosada podrán volver a ingresar a la Sala de Prensa al menos por este lunes.
Nuevos protocolos y medidas de control en Casa Rosada
El reinicio de las actividades llega acompañado de cambios en las condiciones de acceso y permanencia para los trabajadores de prensa:
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Sectores restringidos: Se establecerán áreas específicas de circulación dentro de la sede gubernamental.
Controles biométricos: Durante el tiempo en que la sala permaneció cerrada, se retiraron los dispositivos de acceso por huellas dactilares.
Acreditaciones: Si bien se restablece el ingreso para el personal acreditado, se implementarán protocolos de seguridad más rigurosos.
La denuncia del Gobierno: el origen del conflicto
La restricción del acceso se había iniciado el pasado 23 de abril, luego de una denuncia de la Casa Militar por presunto "espionaje ilegal" y "revelación de secretos". La acusación apunta a periodistas de la señal TN, a quienes se señala por haber grabado zonas internas del edificio utilizando gafas inteligentes.
Este incidente derivó en una causa judicial por "intromisión ilegítima". Por su parte, los gremios y asociaciones de prensa manifestaron su rechazo a las medidas tomadas durante la última semana, calificando las restricciones y la eliminación de accesos biométricos como un retroceso para la libertad de información.
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