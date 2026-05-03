Denuncian a Luis Caputo, Manuel Adorni y Damián Reidel por presunto uso irregular de fondos de Nucleoeléctrica

La denuncia también menciona consumos en rubros personales y de esparcimiento, entre ellos “perfumería, cosméticos y peluquería, duty free”, así como gastos en locales y servicios en el exterior.

En particular, se enumeran consumos en “Río de Janeiro, Punta Cana, Angra Dos Reis, Salamanca”, además de vuelos en aerolíneas internacionales y estadías en hoteles de distintas ciudades del mundo.

Los gastos en tiendas de aeropuertos, principalmente en España suman un total u$s 5.957 y $1.100.000 y en fechas 18 de enero, 7 y 11 de febrero del corriente año.

reidel adorni caputo

Otros gastos polémicos, tras el informe de Manuel Adorni

“Pub El Pirata”, servicio de playa “Mar y Sombra SL” -de sombrillas, sesiones de masajes, cócteles y snacks-, etc., con gastos en “Decatlhón Ortega y Gas”, “Adidas India”, “Adidas Istanbul” en Río de Janeiro, Punta Cana, Angra Do Reis, Salamanca; empresas aéreas con consumo a bordo como Air Europa, American Airlines, United Airlines, hoteles y alquileres temporarios como el Hotel Mayorazgo de Madrid, Facade Hotel Amsterdam, Hotel Du Parc Baden AG de Suiza y St. Regis Hotel Singapor, Hotel Melia Castilla, Gale Miami Hotel and Resort, Windsor Leme Hotel, Vienna Marriot Hotel y Meliá Vienna”

Según la denuncia, “la información suministrada no indica a qué funcionario le corresponden los gastos, siendo alrededor de 100 funcionarios los que poseen actualmente la posibilidad de abonar sus gastos personales”.

El legislador remarca que estos gastos habrían contado con “anuencia por parte de funcionarios de mayor alto rango” y cuestiona que la información oficial “no indica a qué funcionario le corresponden los gastos”. Existirían alrededor de 100 personas habilitadas a utilizar esos fondos.

En otro tramo, la presentación pone el foco en la normativa vigente sobre viáticos. Cita que la Decisión Administrativa 888/2024 establece topes de 188 euros diarios para viáticos y 388 euros para alojamiento, y recuerda que el régimen legal define estos fondos como destinados a cubrir gastos vinculados estrictamente a misiones oficiales.

En función de estos elementos, Paulón considera que las conductas descritas “podrían encuadrar” en el delito de malversación de caudales públicos, previsto en los artículos 260 a 264 del Código Penal.

En el petitorio, el diputado solicitó que se incorpore la prueba documental —incluida una nota periodística y registros de gastos— y se inicie la investigación penal correspondiente “a los fines de dilucidar tanto los hechos denunciados como su posible responsabilidad penal”.