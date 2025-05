Alejandro Fantino ponderó a Pedro Rosemblat: "Renovación del peronismo"

Y Fantino no dudó en entronizarlo como el heredero natural del siempre muy disputado cetro del peronismo.

“Vos sos la renovación del peronismo. Te guste o no te guste”, le tiró Fantino sin anestesia ante la sorpresa y risa de su invitado.

Y siguió: "Yo estoy hablando con un chabón ¿de cuánto? ¿de 35 años? que vas a tener un lugar importante en política. Y te lo digo mirándote a los ojos: yo lo tuve a Milei en Animales Sueltos, una noche peleando con Ismael Bermúdez. Agarró la carpetita, se paró un taxi y se fue. Y hoy es presidente. Entonces, yo no puedo asegurar que no te toque algún día".

fantino rosenblat

E insistió: "Vos sos la renovación del peronismo, No es (Guillermo) Moreno, no es el hijo de Cristina (Kirchner), Máximo, no es (Axel) Kicillof. Están muertos esos".

Rosenbat intentó esquivar el dardo “Me van a tirar carpetazo”, advirtió pero Fantino insistió: “No te lo tiro el fardo. ¡Hacete cargo, si a vos te gusta!”.

Y Fantino logró así su verdadero objetivo, atacar a las principales figuras del peronismo y destacar la de Milei todo ello disfrazado de un supuesto elogio hacia Rosenblat. "Eso es lo que inaugura Milei. ¿Sabés que Milei te abrió a vos la puerta, boludo?. Milei inaugura la época de los vos, de los Pedro Rosemblat".

Astuto, Rosenblat salió del paso destacando algunas de las figuras que trabajan en la base del peronismo, jóvenes como él que, entendió, sí podrán convertirse en el futuro en las nuevas caras del PJ.

"Hay un compañero en la lista de Leandro Santoro, Federico Mochi… tiene mi edad o un poco menos. Pero hay muchos más en las bases. El peronismo está más potente ahí que en las cúpulas, eso no tengo duda", sentenció.