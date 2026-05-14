Palermo militarizado por Javier Milei: el desproporcionado operativo de seguridad por una entrevista

Impacto en los vecinos y logística forzada por la presencia de Javier Milei

El operativo no solo afectó la visual del barrio, sino que alteró la rutina de los vecinos de forma drástica. Las grúas de seguridad procedieron a remover vehículos particulares que estaban correctamente estacionados en las cercanías, bajo el argumento de que "molestaban" o representaban un riesgo para el corredor presidencial.

El contraste fue el tema central de debate en las redes sociales y medios de comunicación. Mientras el Gobierno insiste en el recorte de gastos públicos, el uso de recursos tácticos de combate para una entrevista en un estudio de radio fue percibido por muchos como una señal de aislamiento y temor excesivo.

Este despliegue, que incluyó armas largas y vehículos de asalto en un mediodía soleado de Palermo, dejó una postal que dista mucho de la cercanía con la gente que el oficialismo intentó construir en sus inicios.