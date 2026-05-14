Palermo militarizado por Javier Milei: el desproporcionado operativo de seguridad por una entrevista
C5N expuso el operativo sin precedentes, con blindados y hasta perros, para cortar el tránsito por la visita del Presidente al canal de Alejandro Fantino.
La zona del barrio porteño de Palermo apareció este jueves en horas de la tarde bajo un despliegue de seguridad sin precedentes, con motivo de la entrevista que el presidente Javier Milei concedió al canal de streaming Neura de Alejandro Fantino para hablar de economía.
Sin embargo, la magnitud del operativo despertó fuertes críticas por la contradicción entre la imagen de "paranoia" proyectada y el discurso de austeridad que suele pregonar la gestión nacional.
Según el reporte de la periodista Daniela Gian para C5N, las inmediaciones del estudio —ubicado sobre la calle Cabrera, entre Fitz Roy y Humboldt— fueron transformadas en una zona de exclusión militarizada.
Entre los elementos que más llamaron la atención, como parte del operativo, se destacaron:
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Tanqueta y blindados: La presencia de una tanqueta de guerra y un camión blindado de la Unidad Operativa Presidencial que apuntaba directamente hacia el acceso del canal.
Fuerzas de seguridad: Un despliegue de diez patrullas y un numeroso contingente de efectivos de la Policía Federal.
Escuadrón canino: Perros detectores de explosivos revisaron cada rincón de la cuadra antes del arribo del mandatario.
Impacto en los vecinos y logística forzada por la presencia de Javier Milei
El operativo no solo afectó la visual del barrio, sino que alteró la rutina de los vecinos de forma drástica. Las grúas de seguridad procedieron a remover vehículos particulares que estaban correctamente estacionados en las cercanías, bajo el argumento de que "molestaban" o representaban un riesgo para el corredor presidencial.
El contraste fue el tema central de debate en las redes sociales y medios de comunicación. Mientras el Gobierno insiste en el recorte de gastos públicos, el uso de recursos tácticos de combate para una entrevista en un estudio de radio fue percibido por muchos como una señal de aislamiento y temor excesivo.
Este despliegue, que incluyó armas largas y vehículos de asalto en un mediodía soleado de Palermo, dejó una postal que dista mucho de la cercanía con la gente que el oficialismo intentó construir en sus inicios.
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