Javier Milei lloró por Mauro Viale y contó sus planes para prohibir el aborto

Javier Milei llora por Mauro Viale.mp4

Además, entre lágrimas, Milei también le agradeció a Fantino: "Vos te jugaste con un número, vos me diste lugar, vos sos el que anticipó el apagón mediático, vos sos el que anticipó la carnicería que iban a hacer con mi vida personal y yo creo que eso, no solo que alertó a los leones que ya habían despertado, sino que, lo fundamental, en despertar más leones, asi es que el agradecido soy yo porque además vos sos el que me puso en primera".

Por ese motivo, Milei decidió regalarle algo muy especial a Fantino: el manuscrito del discurso con el que celebró el triunfo en las PASO del pasado domingo.

Los planes de Javier Milei para prohibir el aborto

Javier Milei anticipó que en caso de ser electo "haría un plebiscito" sobre la ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE), reiteró que está "en contra del aborto" y enfatizó que "no es un derecho ganado".

El diputado nacional, en declaraciones a Neura Media, afirmó: "Estoy en contra del aborto, porque está en contra del derecho a la vida". En caso de ser presidente, indicó que "haría un plebiscito" y en caso de que los electores estuvieran "en contra" de la interrupción del embarazo "eliminaría la ley".

"Si los argentinos creen en el asesinato de un humano indefenso en el vientre de la madre, se verá", resaltó. De esta manera, el economista criticó a los sectores que promovieron el derecho a las mujeres de interrumpir su embarazo y los calificó de "personas con el cerebro lavado en una política asesina".

Milei aborto.mp4

Luego, el dirigente libertario interrogó: "¿Cómo puede ser un derecho ganado matar un ser humano?"

"Soy militante del pañuelo celeste y mi posición la baso en una cuestión filosófica, biológica y matemática", añadió. Además, cuestionó la implementación de esta ley y resaltó: "Cuando uno construye sobre un principio moral incorrecto, el resultado es inmundo".

La Ley 27.610, aprobada en diciembre de 2021, regula el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo y a la atención postaborto de todas las personas con capacidad de gestar y es de aplicación obligatoria en todo el país. Las mujeres y personas con otras identidades de género tienen derecho a interrumpir su embarazo hasta la semana catorce (14), inclusive, sin tener que explicar los motivos de su decisión y cuando el embarazo es resultado de una violación o si está en peligro su vida o su salud.