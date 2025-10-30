Alerta en el INTI: vandalizan cámaras y custodiarán el predio ante tensiones sindicales

La sede central del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), ubicada en el Parque Tecnológico Miguelete de General San Martín, se encuentra en el centro de un clima de tensión sindical que motivó la intervención de Gendarmería Nacional a partir del lunes. La medida busca garantizar la seguridad de los empleados y controlar la actividad de delegados con antecedentes de violencia, en un contexto marcado por la creación de una nueva mutual dirigida por miembros de la familia Dollmann.