Así fue el saludo de Javier Milei con algunos gobernadores y su gabinete en Casa Rosada
Con todo su equipo y los mandatarios provinciales reunidos, el Presidente ingresó al salón de la Casa Rosada donde mantuvo una reunión de cara al futuro.
Con la exclusión de Axel Kicillof, el presidente Javier Milei se reunió este jueves por la tarde con algunos gobernadores de la República Argentina y todo su gabinete, buscando que sus potenciales aliados en el Congreso se acerquen aún más al plan libertario, con el fin de obtener mayor gobernabilidad, mayor apoyo en el Congreso y enviar un guiño a Washington, que esperan ansiosos por el cumplimiento de ciertas particularidades para seguir brindando respaldo al país.
En este sentido, trascendió el video de Javier Milei ingresando al salón donde se lleva a cabo el encuentro desde las 17 horas. Empoderado tras su victoria en las recientes elecciones legislativas nacionales, el jefe de Estado saludó a todos los mandatarios provinciales que asistieron con una sonrisa, apretón de manos y abrazo en varios casos.
