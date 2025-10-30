Así fue el saludo de Javier Milei con algunos gobernadores y su gabinete en Casa Rosada

Con la exclusión de Axel Kicillof, el presidente Javier Milei se reunió este jueves por la tarde con algunos gobernadores de la República Argentina y todo su gabinete, buscando que sus potenciales aliados en el Congreso se acerquen aún más al plan libertario, con el fin de obtener mayor gobernabilidad, mayor apoyo en el Congreso y enviar un guiño a Washington, que esperan ansiosos por el cumplimiento de ciertas particularidades para seguir brindando respaldo al país.