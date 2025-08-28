Aseguran que Diego Spagnuolo tiene "miedo de vida" y podría presentarse como arrepentido: "Un quilombo padre"
Desde el entorno del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad no descartan que el exfuncionario se presente como imputado colaborador (arrepentido) para contradecir la versión oficial de la Casa Rosada.
El exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, atraviesa un momento de fuerte presión, y desde su entorno ahora aseguran que tiene "miedo de vida" y que no descarta presentarse ante la Justicia como arrepentido.
Según personas de su entorno citadas por el periodista Hugo Alconada Mon en La Nación, el exfuncionario vive con “miedo de vida” y no descarta presentarse como imputado colaborador (arrepentido) para contradecir la versión oficial de la Casa Rosada. “Si yo hablo, armo un quilombo padre”, habría confiado a allegados, en un contexto personal complejo: con su expareja en España, su madre en Bahía Blanca y un hermano con problemas de salud.
De acuerdo a esas fuentes, Spagnuolo siente que fue “utilizado” y quedó atrapado en un conflicto ajeno. Aseguran que transmitió sus inquietudes a la ministra Sandra Pettovello, quien luego informó al presidente Javier Milei, con quien el exdirector llegó a mantener un diálogo, pero que tras ese contacto, Karina Milei le advirtió que no volvería a hablar directamente con el mandatario.
El exfuncionario también tendría sospechas sobre el consultor Fernando Cerimedo, fundador de La Derecha Diario, y sobre su pareja, la ingeniera Natalia Basil, quien trabajó brevemente en la ANDIS antes de renunciar. No obstante, Cerimedo negó cualquier vínculo comprometedor y explicó que su relación con Spagnuolo era de simple amistad.
Asimismo, las miradas se dirigen a Daniel Garbellini, otro funcionario desplazado en medio del llamado Karinagate, señalado por haber firmado la mayor cantidad de licitaciones. Una fuente cercana a Spagnuolo resaltó: “Diego es abogado, tiene calle y cuidaba su firma”. A la vez, aclaró que no presentó denuncias porque ya existe una causa en curso en manos del fiscal Carlos Rívolo y el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, en la que Spagnuolo “ni siquiera está imputado”.
Respecto a la eliminación de los supuestos chats con Milei, que investiga la Justicia, su entorno lo justificó: “¿Y si Diego habló de otras cosas con Javier? ¿Por qué eso debería hacerse público? Tiene lógica que los haya borrado”.
