Aseguran que Diego Spagnuolo tiene "miedo de vida" y podría presentarse como arrepentido: "Un quilombo padre"

Asimismo, las miradas se dirigen a Daniel Garbellini, otro funcionario desplazado en medio del llamado Karinagate, señalado por haber firmado la mayor cantidad de licitaciones. Una fuente cercana a Spagnuolo resaltó: “Diego es abogado, tiene calle y cuidaba su firma”. A la vez, aclaró que no presentó denuncias porque ya existe una causa en curso en manos del fiscal Carlos Rívolo y el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, en la que Spagnuolo “ni siquiera está imputado”.

Respecto a la eliminación de los supuestos chats con Milei, que investiga la Justicia, su entorno lo justificó: “¿Y si Diego habló de otras cosas con Javier? ¿Por qué eso debería hacerse público? Tiene lógica que los haya borrado”.