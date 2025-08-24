Alfredo Menem letal con sus primos: "Milei tiene adentro a los que se la están llevando toda"
El ministro de Desarrollo de La Rioja, cuestionó al gobierno nacional por el recorte de pensiones y vinculó a referentes de La Libertad Avanza con el escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad.
En diálogo con C5N, el ministro de Desarrollo de la Rioja, Alfredo Menem, se refirió al escándalo por presuntas coimas vinculadas a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y cuestionó duramente tanto al gobierno nacional como a referentes de La Libertad Avanza, entre ellos sus propios primos, Martín y Eduardo “Lule” Menem.
“Nosotros desde el primer momento, el gobernador Quintera desde el primer momento desde que asumió el presidente Milei, comenzó a levantar la voz viendo en las actitudes de las definiciones y decisiones que estaba tomando el presidente que íbamos por un camino equivocado, que íbamos por un camino en el cual no íbamos a tener posibilidad los argentinos de seguir creciendo, de seguir desarrollándonos y decisiones seguir generando oportunidades que los argentinos nos merecemos”, expresó Menem en una de sus primeras respuestas.
En esa línea, apuntó directamente contra el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem: “En ese sentido, acá en la provincia de La Rioja, la representación de La Libertad Avanza, como es Martín Meném se dedicó a enviar videos desde allá, desde su confort en Buenos Aires, sortear su sueldo que obviamente como no lo va a sortear si no le hace falta, si obviamente realiza negocios por todos lados y la verdad que eso nos preocupa y en teoría en la provincia de la Rioja también”.
Menem también advirtió sobre las consecuencias de los recortes en pensiones para personas con discapacidad. “Casi 10.000 personas con discapacidad han perdido el beneficio de su pensión y eso repercute en la economía muchísimo, muchas familias en la desesperación están gritando desesperadamente poder tener una solución a este inconveniente que hace que no tenga respuesta por parte del gobierno nacional”, lamentó.
Consultado por el rol de sus primos Martín y Eduardo “Lule” Menem, y su posible vínculo con los actores señalados en la causa de corrupción, el funcionario no se mostró sorprendido: “No me sorprende, en la Rioja no nos sorprende, ellos representan este modelo político y económico de concentración, de búsqueda de los recursos en pocas personas, de la exclusión, del antiestado, la verdad que a nosotros no nos sorprende”.
A su vez, cuestionó el contraste entre el discurso libertario y las prácticas que, según dijo, se están visibilizando: “Importante es que hoy la comunidad en esto de poder visibilizar en los diversos medios de comunicación por audios, por situaciones, es importante que se visibilice lo que ellos representan y el presidente Milei en su plataforma de campaña que venía a combatir la casta, los negocios, a combatir etc, etc, lo que plantea, bueno, tiene adentro un cúmulo de entornos que se la están llevando prácticamente toda”, resaltó.
