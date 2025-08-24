Alfredo Menem letal con sus primos: "Milei tiene adentro a los que se la están llevando toda"

A su vez, cuestionó el contraste entre el discurso libertario y las prácticas que, según dijo, se están visibilizando: “Importante es que hoy la comunidad en esto de poder visibilizar en los diversos medios de comunicación por audios, por situaciones, es importante que se visibilice lo que ellos representan y el presidente Milei en su plataforma de campaña que venía a combatir la casta, los negocios, a combatir etc, etc, lo que plantea, bueno, tiene adentro un cúmulo de entornos que se la están llevando prácticamente toda”, resaltó.

Embed - ALFREDO MENEM: "MILEI tiene adentro a los que se la están LLEVANDO TODA"