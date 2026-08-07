Axel Kicillof fue a Liniers para la misa de San Cayetano y criticó al Gobierno: "Los salarios no alcanzan"

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Axel Kicillof marchó contra la extranjerización de tierras rurales: "A Javier Milei se le cae la careta"

Axel Kicillof participó este jueves de la masiva movilización al Congreso de la Nación para rechazar al proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que impulsa el Gobierno Nacional e implica la extranjerización ilimitada de tierras rurales.

Como se sabe, el oficialismo debió retirar ese apartado del texto del proyecto elaborado por el ministro Federico Sturzenegger luego de la amplia oposición que encontró en la sociedad e los sectores opositores, pero también entre sus aliados en el ámbito legislativo.

Durante la manifestación, el gobernador bonaerense sostuvo en ese sentido que “se logró que el Gobierno Nacional desestime la locura de la venta de las tierras rurales a capitales extranjeros”, pero advirtió que “los otros capítulos de esta ley también son nefastos”.

Señaló también que “me parece muy importante y significativo que, en este momento, donde el Gobierno pensaba que se iba a llevar puesto todo por enésima vez, hay sectores que se empiezan a dar cuenta cuál es el proyecto de fondo” de la gestión anarcocapitalista.

“Va pasando el tiempo y a Milei se le cae esa careta que tenía de outsider… Es un tipo que responde a los intereses más concentrados, está rodeado y forma parte de lo peor de la casta, sus amigos son intereses extranjeros que nada tienen que ver con nuestro país”, añadió el mandatario provincial.

Tras señalar que desde el Gobierno hacen “cosas completamente absurdas por orden de (Donald) Trump”, destacó que “esta manifestación es muy importante porque demuestra que hay una reacción transversal, con muchos sectores que han comprendido cuál es el verdadero proyecto de Milei”, reiteró Kicillof, afirmando que “estamos ante un Presidente que quiere vender nuestro territorio y partir nuestra patria en pedacitos”.

El mandatario provincial concurrió a las inmediaciones del Congreso acompañado por integrantes del gabinete provincial, intendentes y una numerosa cantidad de militantes de su sector.