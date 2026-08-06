Cómo afectará a los inquilinos la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada

Las claves del proyecto anarcocapitalista para desalojar a inquilinos

Se trata de un proceso sumarísimo en el que, ante la falta de pago de un mes del alquiler de una vivienda, el dueño tiene la obligación de intimar fehacientemente al inquilino por un plazo mínimo de 10 días corridos antes de poder iniciar la demanda judicial.

De aprobarse la ley, la acción de desalojo se tramitará bajo la vía judicial más rápida, reduciendo la ejecución de un promedio de 1,5 a 2 años a unos 6 meses. No obstante, el juez podrá ordenar la desocupación inmediata de la propiedad antes de la sentencia definitiva en casos de intrusión, falta de pago o vencimiento de contrato cuando el propietario presente una caución juratoria (compromiso legal por eventuales daños), debiendo resolverse la situación en un plazo máximo de 5 días.

Si un propietario pide la desocupación anticipada ocultando pagos realizados o falsificando el contrato, el juez le impondrá una multa a favor del inquilino de hasta 10 veces el valor del último alquiler.

En cuanto a la protección a sectores vulnerables, el proyecto establece que, si en el inmueble residen menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores desamparados, se producirá la intervención de organismos de protección y del Ministerio Público Tutelar, otorgando un plazo de hasta 10 días para buscar una alternativa habitacional antes de ejecutar el desalojo.

Las órdenes de desalojo autorizarán de forma explícita el uso de la fuerza pública, allanamiento y cambio de cerraduras, además de permitir la designación de depositarios para los bienes muebles que queden dentro de la propiedad.