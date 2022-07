Amado Boudou: "Martín Guzmán fue muy desleal con Alberto Fernández"

Para el ex vicepresidente “hay sectores de la economía que están muy dolarizados, sectores concentrados, que tienen que ver sus ingresos con el comercio internacional o que tienen una posición dominante dentro de la economía argentina y hay una puja distributiva que ha hecho que los salarios estén cada vez mas ‘pequeñitos’ producto del aumento de los precios y el atraso salaria”.

Sin embargo, aclaró que “no es algo que haya hecho este gobierno” sino que “esta situación se desencadena en el gobierno de Mauricio Macri, que empieza un proceso inflacionario, devaluatorio, de aumento de tarifas, donde la tasa de interés adquiere ribetes que eran desconocidos en la historia argentina, y este Gobierno tiene que resolver esta cuestión”.

“Soy muy positivo para los tiempos que vienen”, dijo Amado Boudou de cara al futuro de Argentina y propuso como tema “central para todos los males que aquejan a la economía argentina, que la agenda productiva se sobreponga a la agenda financiera”.

“Entiendo la angustia, lo necesario de resolver las cosas hoy, la vida de nuestras personas, pero esto se resuelve poniendo la agenda productiva sobre la financiera. Si el Gobierno presta atención solamente a la financiera, sus acciones quedan atrapadas en un cortoplacismo y en una hoja de ruta que no tienen que ver con las necesidades argentinas”, consideró Boudou sobre la inflación.

Boudou: "Guzmán fue muy desleal con Alberto"

alberto fernandez guzman

En este marco, el ex vicepresidente se refirió a la renuncia del ahora ex ministro de Economía y lanzó: “Me parece muy lamentable lo que hizo Martín Guzmán, como me parece muy mala toda su gestión”.

“Este cuento de que ‘cuando arreglamos con los bonistas privados empieza la Argentina potencia, cuando arreglamos con el FMI empieza una nueva Argentina’… Sabemos que no es así porque no es la agenda del país”, mencionó.

Y prosiguió contra el ex ministro: “Creo que Martín Guzmán fue muy desleal con el presidente Alberto Fernández. Es muy horrible lo que hizo, porque Alberto Fernández lo sostuvo con su capital político. Hay que poner lo colectivo sobre lo individual”.

“En una circunstancia como esta, lo que hace un funcionario comprometido con Argentina y su gobierno es hablarle a quien le renuncie y que el anuncio sea quien viene, no quien se va. Argentina estuvo sometida un día y medio a una zozobra descomunal producto de la irresponsabilidad de Guzmán. Es una calamidad política y marca que no tiene un compromiso ni político ni con Argentina”, expresó.