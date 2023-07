Amalia Granata destrozó a Carolina Losada y a Luis Naidenoff

VIDEO Así destrozó Amalia Granata a Carolina Losada y a Luis Naidenoff

amalia granata

"Me desilusionó. Ella dijo que venía a cambiar la política y lo primero que hizo cuando asumió fue poner a su hermana con el cargo más alto del Senado", dijo Granata sobre Losada en “Basta Baby”, por A24, y agregó: "Hace campaña en avión privado y no puede justificar los gastos".

"Va a Santa Fe y dice que todos los políticos son unos rancios y está de novia con un tipo que hace 18 años que es senador", sostuvo Granata respecto a la relación de Losada con Naidenoff, a quien comparó con el gobernador de la provincia de Formosa: "Insfrán un poroto al lado del novio".

"Flaca, te convertiste en lo peor de la casta. Dijiste que venías a cambiar la política y sos lo peor de la política", lanzó Granata, furiosa.

Sobre Naidenoff agregó: "Hace 18 años que está en el Senado, entonces que no lo critique a Insfrán. Que no lo critiquen el novio y ella porque terminan haciendo lo mismo que el kirchnerismo. Es lo mismo, pero de color amarillo. Si lo hace el kirchnerismo está todo mal y son corruptos y malos, pero si lo hacen los amarillos está bien. No es así", siguió la diputada.

"No critiques que el otro es feudal cuando vos estás hace 18 años sentado en el Senado", cerró.