Amalia Granata pidió que se declare el Estado de Sitio en Rosario y criticó a Milei por no viajar a esa ciudad

Además, Amalia Granata contó se vive en un estado de "paranoia" y que la declaración del Estado de Sitio en la provincia “es la única manera que las Fuerzas Armadas puedan actuar”.

En este contexto, salió al cruce de del Jefe de Estado, y afirmó que "debería viajar a Rosario y juntarse con el gobernador”.

“En este tema 'hace agua', no veo que sepa. No sé por qué todavía no está acá en Rosario. Porque fue a verlo a (Donald) Trump, salió corriendo, volando, fue a Israel, se fue a ver al Papa Francisco, pero acá Rosario, que está a casi 300 kilómetros de donde él está, en avión tiene media hora, pero no está”, subrayó.

Y se preguntó: “¿Por qué todavía no está acá el Presidente sentado con Maxi Pullaro, con Patricia Bullrich, con el ministro Cococcioni haciendo un plan serio y real? Porque la presencia ya la vivimos, ya nos mandaron, van y vienen, y todo sigue igual. Entonces necesitamos que de verdad se junten todas las fuerzas, se junten el Ejecutivo nacional con el Ejecutivo provincial”.

Por último, Amalia Granata se refirió a la foto "a lo Bukele" publicado por el gobierno provincial: “Bukele, cuando muestra la foto, que fue el año pasado, empezó a mostrar lo que hizo. Ya lo había hecho, ya tenía todas las mafias encerradas y tenía controlada la ciudad. Bukele no sacó la foto y los videitos con tres presos y la ciudad detonada. La cárcel era un all inclusive, para imitar el estilo Bukele, hay que tener a la ciudadanía protegida”, explicó.