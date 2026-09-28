Amplían investigación sobre el patrimonio de Manuel Adorni: piden abrir sus billeteras cripto

En particular, busca obtener las declaraciones juradas de Ganancias, Bienes Personales y otros impuestos, sus anexos y rectificativas; los regímenes en los que estuvieron inscriptos; actividades declaradas; información aportada por terceros; eventuales blanqueos, moratorias o exteriorizaciones de bienes y “todo otro dato patrimonial, tributario o de ingresos” que figure en las bases del organismo.

Además, solicitó reconstruir las operaciones de compra de moneda extranjera realizadas entre el 1° de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2015, incluyendo fecha, monto, entidad interviniente, destino declarado —ahorro, tenencia, turismo u otro— y el resultado de la validación efectuada por el organismo.

Manuel Adorni y Javier Milei

También investigarán propiedades, autos y sociedades

La Fiscalía pidió a los registros de la propiedad de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires que informen todos los inmuebles que hayan estado a nombre de Adorni y Angeletti durante el período investigado.

La información deberá incluir fechas de adquisición y transferencia, porcentaje de titularidad, gravámenes y datos de las escrituras, para eventualmente obtener copias de esos instrumentos. También se requirió a la DNRPA información sobre todos los automotores y motovehículos que hayan registrado, con datos sobre dominio, marca, modelo, año, fechas de alta y baja y prendas.

A su vez, la IGJ y la Dirección Provincial de Personas Jurídicas deberán informar si alguno de los dos integró sociedades, asociaciones o fundaciones, ya sea como socio, accionista, integrante de órganos de administración o fiscalización o apoderado.

La Fiscalía también pidió a los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires que informen si Adorni y Angeletti estuvieron matriculados, sus títulos, números y fechas de matriculación y eventuales suspensiones o bajas.

La lupa sobre los bitcoin

Otro de los puntos más sensibles del pedido fiscal está relacionado con las criptomonedas. Según explicó la defensa, Adorni habría operado con ocho direcciones de bitcoin entre el 21 de octubre de 2014 y el 10 de septiembre de 2018. De acuerdo con esa explicación, la liquidación de esas tenencias le habría permitido obtener USD 591.544,61.

Esas operaciones serían, según la defensa, el origen de los USD 565.000 en efectivo en el país que fueron declarados en la Declaración Jurada Inicial 2023 —Rectificativa 1— bajo el rubro “venta de activos”.

La defensa presentó un informe técnico de análisis forense on-chain y documentación notarial destinada a acreditar que esas ocho direcciones pertenecían a Adorni. Pero ahora la Fiscalía quiere comprobarlo directamente.

Manuel Adorni, en el ojo de la tormenta.

Una prueba con las claves privadas

Pollicita pidió que Matías Ledesma, concurra a la Fiscalía acompañado por el perito de parte y lleve el sobre cerrado y lacrado que contiene las claves privadas de las ocho direcciones. La idea es que el especialista de la defensa ingrese a las cuentas mediante una billetera de administración, como Sparrow o Electrum, y utilice la función de firma o verificación de mensajes.

Según el escrito, deberá consignar en cada una de las ocho direcciones un mensaje que será entregado por la Fiscalía en ese momento. Luego intervendrá personal técnico especializado de la Policía Federal Argentina, que realizará una “verificación criptográfica” para comprobar si las firmas obtenidas corresponden efectivamente a las direcciones de bitcoin investigadas.

El procedimiento será registrado y, según estableció Pollicita, deberán preservarse las claves privadas, a las que solamente tendrá acceso la defensa técnica. El fiscal pidió expresamente autorización judicial para realizar esta diligencia, debido a la naturaleza de la prueba y “en miras de evitar eventuales planteos”.

La medida apunta así a verificar de manera técnica una de las explicaciones centrales ofrecidas por Adorni para justificar el origen de los fondos declarados como producto de la venta de activos. Las nuevas medidas fueron solicitadas por el fiscal federal Gerardo Pollicita y deberán ser autorizadas por el juez Ariel Lijo.