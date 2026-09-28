La confianza en el gobierno de Javier Milei se derrumba 5,9% y cae a su nivel más bajo en la era libertaria

El deterioro de septiembre afectó de manera simultánea a los cinco componentes que integran el indicador. El retroceso más pronunciado se observó en la dimensión “Preocupación por el interés general”, que se desplomó un 12,3% hasta situarse en 1,50 puntos. Le siguió la “Evaluación general del gobierno”, con una contracción del 9,3% (1,60 puntos). El resto de los pilares mostró caídas de menor intensidad: “Capacidad para resolver problemas” bajó un 4,0% (2,20 puntos); “Eficiencia en el gasto público” retrocedió un 3,5% (1,94 puntos); y “Honestidad de los funcionarios” disminuyó un 2,9%, manteniendo el valor más alto del espectro con 2,45 puntos.

Con este dato, el promedio histórico de la gestión de Milei descendió a 2,34 puntos. Al comparar este desempeño en el mes número 33 de gestión frente a administraciones anteriores, la confianza en el actual gobierno se sitúa por encima de los valores registrados en el mismo hito temporal durante los mandatos de Cristina Kirchner (1,77 en su primer período y 1,71 en el segundo), Mauricio Macri (1,75) y Alberto Fernández (1,23). En cambio, marcha sensiblemente distante del registro alcanzado por Néstor Kirchner a esta misma altura de su mandato, cuando el índice marcaba 2,62 puntos (un 26,1% por encima del nivel actual).

Aunque el segmento joven de 18 a 29 años conserva el nivel absoluto más elevado de apoyo con 2,30 puntos, experimentó el recorte más abrupto del mes, al caer un 17,9%. En el rango de 30 a 49 años la confianza disminuyó un 7,7% (1,84 puntos), mientras que entre los mayores de 50 años la variación fue casi imperceptible, con un -0,5% (2,01 puntos). Asimismo, la brecha de género se ensanchó: la confianza en los hombres bajó un 3,0% (2,19 puntos), pero en las mujeres cedió un 9,2%, marcando 1,62 puntos.

En la división por nivel educativo y geografía, las caídas más severas del mes se dieron entre los sectores con instrucción terciaria o universitaria, donde el indicador cedió un 14,4% (1,94 puntos), mientras que en el segmento primario cayó un 11,2% (1,36 puntos). En contraste, entre quienes poseen nivel secundario el ICG subió un 15,5% alcanzando los 2,02 puntos. Geográficamente, el interior del país mantiene la mayor confianza con 2,06 puntos (-8,4%), superando a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (1,84 puntos; -4,2%) y al Gran Buenos Aires (1,72 puntos; +0,2%).

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Las expectativas económicas siguen operando como el principal ordenador del índice. Entre los encuestados que sostienen que la situación económica mejorará dentro de un año, el ICG alcanza un sólido 4,03 puntos (pese a caer un 2,6%). En aquellos que proyectan que la economía seguirá igual, el índice se ubica en 2,40 puntos (-7,1%), mientras que entre quienes anticipan un empeoramiento, el indicador se desploma a tan solo 0,38 puntos.

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