El Gobierno de Milei aprobó la concesión eterna de los aeropuertos a Eurnekián, el "patrón de los cielos"
Javier Milei, empleado de Eduardo Eurnekián durante más de 13 años, se excusó a último momento y la aprobación la firmaron Diego Santilli y Luis Caputo.
El gobierno de Javier Milei aprobó este lunes la polémica extensión del contrato de concesión de los aeropuertos del país que beneficia al holding empresarial que encabeza Eduardo Eurnekian y para el que trabajó durante más de 13 años el ahora mandatario libertario. Así quedó plasmado en la Decisión Administrativa 27/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial con las firmas del Jefe de Gabinete, Diego Santilli y el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo.
Debido a su pasado y estrecho vínculo con la empresa de Eurnekián, Milei se tuvo que excusar de intervenir en la polémica extensión del contrato firmada el 1° de septiembre pasado y oficializada hoy. Lo hizo por medio del Decreto 1074/2026 también publicado hoy con las firmas de Milei y Santilli.
Una investigación de C5N reveló semanas atrás que el holding empresarial había solicitado al gobierno de su ex empleado prolongar el manejo de la mayoría de las terminales aéreas del país.
La periodista Felicitas Bonavitta había revelado en C5N que el holding había solicitado una extensión histórica para continuar operando el sistema de terminales de Aeropuertos Argentina 2000 hasta el año 2056, y dejó la resolución final directamente en manos de la Casa Rosada.
El pedido apuntaba a blindar por casi tres décadas adicionales el control absoluto sobre la abrumadora mayoría de las pistas aéreas del país, un mercado que la investigación periodística catalogó sin grises como "un verdadero monopolio" liderado por quien definieron como "el patrón de los cielos".
Actualmente, la compañía administra 35 terminales provenientes de su acuerdo original —cuyo vencimiento formal operaba en 2038, tras haber obtenido un alivio temporal durante la pandemia por la caída del tráfico aéreo— y otras dos sumadas por pactos directos. Desde el sector corporativo justifican la necesidad de este salto temporal en la urgencia de garantizar inversiones a largo plazo, pero la lupa está puesta en los tiempos y las formas en que se cocinó el entendimiento.
El vínculo histórico de los Eurnekian con Javier Milei
La controversia escaló exponencialmente debido al estrecho pasado laboral que une al actual mandatario nacional con el poderoso empresario. Milei se desempeñó como empleado directo de Corporación América durante trece años ininterrumpidos, entre 2008 y 2021, ocupando roles de alta jerarquía como economista jefe y asesor financiero de distintas firmas del holding antes de dar su salto a la política partidaria.
Ahora, aquel antiguo subordinado devenido en jefe de Estado avaló la polémica prórroga por otros 30 años.
El informe periodístico sumó un dato explosivo al revelar que funcionarios del actual gabinete habrían trabajado de manera reservada en la redacción del acta destinada a viabilizar la prolongación contractual.
Decisión Administrativa 27/2026:
Decreto 1074/2026:
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