El Gobierno de Milei aprobó la concesión eterna de los aeropuertos a Eurnekián, el "patrón de los cielos"

Actualmente, la compañía administra 35 terminales provenientes de su acuerdo original —cuyo vencimiento formal operaba en 2038, tras haber obtenido un alivio temporal durante la pandemia por la caída del tráfico aéreo— y otras dos sumadas por pactos directos. Desde el sector corporativo justifican la necesidad de este salto temporal en la urgencia de garantizar inversiones a largo plazo, pero la lupa está puesta en los tiempos y las formas en que se cocinó el entendimiento.

Los Eurnekián

El vínculo histórico de los Eurnekian con Javier Milei

La controversia escaló exponencialmente debido al estrecho pasado laboral que une al actual mandatario nacional con el poderoso empresario. Milei se desempeñó como empleado directo de Corporación América durante trece años ininterrumpidos, entre 2008 y 2021, ocupando roles de alta jerarquía como economista jefe y asesor financiero de distintas firmas del holding antes de dar su salto a la política partidaria.

Ahora, aquel antiguo subordinado devenido en jefe de Estado avaló la polémica prórroga por otros 30 años.

El informe periodístico sumó un dato explosivo al revelar que funcionarios del actual gabinete habrían trabajado de manera reservada en la redacción del acta destinada a viabilizar la prolongación contractual.

Aeropuerto Internacional de Ezeiza

Decisión Administrativa 27/2026:

Decreto 1074/2026: