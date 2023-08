Según Andrés Larroque, el dilema en la elección de octubre "es peronismo o disolución nacional"

Los votos a Milei según el intendente Fernando Moreira

Por su parte, el intendente del municipio bonaerense de San Martín, Fernando Moreira, analizó los votos obtenidos por Javier Milei (LLA): "No creo en las explicaciones elaboradas del voto a Milei porque expresaron más un enojo, un descontento, una desilusión, que no me parece que hay una lectura sobre el Estado".

Para el jefe comunal se trata del resultado de "un descontento, sobre todo, de los sectores más jóvenes, un voto antipolítica, más cercano al que se vayan todos que a otra cosa".

"Los resultados del domingo no estaban en la cuenta de nadie y obligan a repensar un poco para entender con más claridad los motivos de esta elección, para repensar la campaña", afirmó Moreira y dijo que "estamos en un proceso de análisis".

"La diferencia entre los resultados a presidente y las otras categorías de UxP en San Martín es porque vienen de universos diferentes. Hay muchos extranjeros en San Martín y además, la gente premia la gestión y acompaña con el voto la gestión", concluyó Moreira.