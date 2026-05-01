Insólito: Javier Milei se saludó a sí mismo por el Día del Trabajador caracterizado como un LEGO

Lejos de saludar al conjunto de los trabajadores que día a día generan auténticamente riqueza con su esfuerzo en la Argentina, el Presidente no pudo evitar -una vez más- mirarse el ombligo y felicitarse por lo que por mandato constitucional es su tarea: generar las condiciones para que el país se desarrolle.

Se derrumba la confianza en el Gobierno: abril registró el nivel de aprobación más bajo de la gestión

El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG), elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella, encendió las alarmas en el Gobierno de Javier Milei tras registrar en abril de 2026 su caída más pronunciada en lo que va del año, y la cuarta consecutiva.

Con un retroceso del 12,1% respecto a marzo, el indicador se ubicó en 2,02 puntos, marcando el nivel de aprobación más bajo desde que Milei asumió la Presidencia.

A pesar de la tendencia negativa —acumula cuatro meses de bajas consecutivas—, el Gobierno aún mantiene un margen de ventaja respecto a gestiones anteriores:

Vs. Alberto Fernández: La confianza actual es un 40,9% superior a la registrada en abril de 2022 (1,44 puntos).

La confianza actual es un a la registrada en abril de 2022 (1,44 puntos). Vs. Mauricio Macri: El índice se encuentra apenas un 2,1% por debajo del valor de abril de 2018 (2,07 puntos).

Radiografía del desplome de la confianza en el Gobierno de Javier Milei

El informe, basado en datos de Poliarquía Consultores, muestra que los cinco pilares que componen el índice sufrieron deterioros significativos:

Eficiencia: Fue el rubro que más sufrió, con un desplome del 21,4% .

Fue el rubro que más sufrió, con un desplome del . Evaluación General: Cayó un 17,2% , reflejando un desgaste en la percepción del rumbo del país.

Cayó un , reflejando un desgaste en la percepción del rumbo del país. Honestidad: Sigue siendo el atributo mejor valorado (2,50 puntos), aunque también retrocedió un 8,4%.

El descontento no golpeó a todos los sectores por igual, dejando al descubierto cambios en la base de apoyo oficialista:

Edad: El segmento de 30 a 49 años fue el que más confianza perdió (-16,7%). En contraste, los jóvenes de 18 a 29 años son los únicos que mostraron una leve mejora (+2,3%), manteniéndose como el núcleo más fiel.

El segmento de fue el que más confianza perdió (-16,7%). En contraste, los jóvenes de son los únicos que mostraron una leve mejora (+2,3%), manteniéndose como el núcleo más fiel. Geografía: El Gran Buenos Aires (GBA) registra el nivel de confianza más crítico (1,67 puntos), mientras que el interior del país, aunque cayó, sigue siendo el principal sostén del índice.

El registra el nivel de confianza más crítico (1,67 puntos), mientras que el interior del país, aunque cayó, sigue siendo el principal sostén del índice. Educación: Los sectores con educación secundaria completa mostraron la caída más fuerte del mes, con un retroceso cercano al 19%.

El ICG revela una polarización extrema basada en la visión a futuro. Mientras que los optimistas (quienes creen que la economía mejorará) mantienen una confianza de 4,03 puntos, aquellos que esperan un empeoramiento muestran un rechazo casi total, con un índice de apenas 0,51 puntos.

Este escenario plantea un desafío para la Casa Rosada: frenar la erosión de la confianza en un contexto donde la percepción de eficiencia y gestión directa parece ser el flanco más débil de la administración libertaria.