Para Manuel Adorni, la causa en su contra por la compra de departamentos "no tiene gollete"

Manuel Adorni acusó a un diputado de espionaje ilegal contra su esposa por la custodia policial

Entre las muchas preguntas que contestó este miércoles en el Congreso el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, estuvieron las cuestiones del uso de custodia policial no sólo por su parte sino también por la de su esposa, Bettina Angeletti, y sus hijos.

"No se me pasa por alto que un diputado acaba de detallar el itinerario diario de mi mujer con un nivel de detalle sospechoso y con información que, en caso de que fuera cierta, sería de dudosa procedencia", señaló Adorni con los aplausos de los propios como ruido de fondo.

"Esa insinuación está peligrosamente cerca de ser una amenaza a la integridad física de mi esposa", agregó el funcionario de Javier Milei en respuesta a la pregunta del diputado Rodolfo Tailhade sobre "qué riesgos reales o amenazas sufrió" Angeletti para necesitar una custodia formada por seis miembros de la Policía Federal Argentina (PFA) que se van rotando en guardias de dos días.

adorni diputado espionaje Manuel Adorni le contestó a un diputado que detalló el día a día de su mujer

"Sé que están acostumbrados a manejarse como si Argentina fuera un país bananero, pero lo que están sugiriendo es que alguien estuvo espiando al Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación y a su familia", sentenció Adorni hablando sobre sí mismo en tercera persona.

Lo de "un país bananero" podría aplicarse a la Argentina de Javier Milei y compañía dadas las reformas más recientes en materia de leyes laborales, de la Salud, la Educación y la industria, además de la desregulación de cuestiones como la importación de productos y la exportación de materia prima y recursos naturales.

Pero Manuel Adorni no se centró en eso sino que continuó leyendo su declaración: "Sepan que no me van a intimidar con aprietes y que no me va a temblar el pulso para denunciar a quien corresponda ante la Justicia", anticipó.

Cuál fue la pregunta de Rodolfo Tailhade que indignó a Manuel Adorni

"Usted sabe que su esposa, desde el mismo momento en que usted asumió la Vocería, tiene custodia policial. Tiene un auto oficial -un Ford Focus, en aquel momento- y tres equipos que cumplen el servicio de custodia", detalló Tailhade, de Unión por la Patria, antes de cuestionar la necesidad de usar fondos públicos para proteger a la familia de Manuel Adorni.

tailhade adorni Rodolfo Tailhade cuestionó la custodia policial a la familia de Manuel Adorni

"El tema es que su esposa usa esta custodia para ir a la manicura, para llevar a sus hijos al colegio, o para ir reiteradas veces a La Fernetería, un bar de moda que está en la calle Serrano, en el barrio de Palermo. A las cuatro de la mañana la policía la tiene que esperar y volver a traer a su casa", protestó el diputado opositor.

"Le pregunto: qué riesgos reales o qué amenazas sufrió su esposa, Bettina Julieta Angeletti, o su grupo familiar, para que le asignaran una custodia policial que estamos pagando todos los argentinos hace dos años", disparó.

Lejos de negar la presencia de la custodia policial en la vida de su familia, el Jefe de Gabinete de Javier Milei optó por mostrarse como el hombre fuerte del Gobierno.