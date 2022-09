Ángel De Brito dio marcha atrás y se diferencia de Amalia Granata

¿Se arrepintió De Brito?

Horas después del tuit y cuando el repudio era generalizado para el conductor de LAM, De Brito aclaró en sus redes sociales que el cuestionado mensaje no tenía nada que ver con el atentado a Cristina Kirchner y a diferencia de Granata marcó lo sucedido con la ex Presidenta como "un hecho trágico para el país".

LAM De Brito

"Recién vuelvo de una isla. Estoy de vacaciones, no interpreten lo que no dije. Si hablo de una pavada no lo vinculen a un hecho trágico para el país", apuntó De Brito.

Y agregó: "La mierda que algunos tienen en la cabeza es problema de ellos, esos mismos dejen de mirar desde sus ombligos. Cuando quiero opinar de algo serio lo pongo con nombre y apellido".

Luego cuestionó notas que hablaban de su tuit, en el que nadie duda que se refería al atentado a Cristina Kirchner, y sostuvo que ya aclaró el tema.