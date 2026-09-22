Antes de su exposición en la ONU, Javier Milei recibió el premio "Ohev Yisrael"
El Presidente compartió un discurso ante la comunidad de la Yeshiva Darchei Torah, donde fue galardonado por su defensa del pueblo judío.
En el marco de su viaje oficial a los Estados Unidos para participar de una nueva edición de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), el presidente Javier Milei dio inicio a sus actividades en la ciudad de Nueva York con una destacada escala de fuerte contenido institucional y simbólico.
El mandatario compartió un discurso ante la comunidad educativa de la institución Yeshiva Darchei Torah, ubicada en el distrito de Queens. Durante el encuentro, las autoridades del establecimiento le entregaron al jefe de Estado el premio Ohev Yisrael, una distinción otorgada en reconocimiento a su liderazgo global y su férrea postura en la defensa del pueblo judío.
La visita a la prestigiosa institución educativa precede a las intervenciones centrales que el Presidente mantendrá en el marco de la cumbre global de la ONU, consolidando el alineamiento geopolítico y diplomático que la administración libertaria prioriza en su política exterior junto a los Estados Unidos e Israel.
Cómo sigue la agenda de Javier Milei en Nueva York
El miércoles 23, a las 12, Javier Milei intervendrá en el Debate General de la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), uno de los principales compromisos de su visita.
Por la tarde, a las 16, participará de la conferencia "Western Values, Economic Freedom & Strategic Security", organizada por la Fundación Federalismo y Libertad, con el acompañamiento institucional del International Republican Institute (IRI).
Más tarde, a las 18, mantendrá un encuentro con empresarios integrantes de Americas Society y el Consejo de las Américas. La reunión contará con la participación de Susan Segal y de entre 12 y 15 representantes del sector empresarial. A las 19.30, el mandatario se reunirá con el rabino Simón Jacobson.
El jueves 24, Milei disertará a las 13 en el Economic Club of New York, donde ofrecerá una exposición de hasta 30 minutos y responderá preguntas formuladas por el editor global de Bloomberg, John Micklethwait.
A las 17, mantendrá una reunión con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Media hora más tarde, participará de un encuentro de líderes de América Latina junto al mandatario israelí.
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