Antes de su exposición en la ONU, Javier Milei recibió el premio "Ohev Yisrael"

Más tarde, a las 18, mantendrá un encuentro con empresarios integrantes de Americas Society y el Consejo de las Américas. La reunión contará con la participación de Susan Segal y de entre 12 y 15 representantes del sector empresarial. A las 19.30, el mandatario se reunirá con el rabino Simón Jacobson.

El jueves 24, Milei disertará a las 13 en el Economic Club of New York, donde ofrecerá una exposición de hasta 30 minutos y responderá preguntas formuladas por el editor global de Bloomberg, John Micklethwait.

A las 17, mantendrá una reunión con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Media hora más tarde, participará de un encuentro de líderes de América Latina junto al mandatario israelí.