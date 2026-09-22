El Gobierno presentó una protesta contra el Reino Unido y amenaza con sanciones

Advierte que nuestro país impondrá "todas las herramientas diplomáticas, administrativas, económicas, judiciales y legales" que estén a su alcance para "defender" los derechos soberanos y asegurar que quienes pretenden explotar "de manera ilegal" los recursos naturales nacionales, "respondan ante la ley".

"Quienes intervengan directa o indirectamente en estas actividades ilegales quedarán expuestos a las sanciones administrativas, civiles y penales correspondientes”, reitera el comunicado que se enmarca en la flamante pasión malvinera adquirida por el oficialismo.

Y concluye: “La República Argentina reitera su disposición permanente a entablar un diálogo constructivo y sustantivo con el Reino Unido para reanudar las negociaciones bilaterales tendientes a poner fin a la anacrónica situación colonial y resolver la disputa sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes de conformidad con la resolución 2065 (XX) y demás resoluciones pertinentes de la Asamblea General de la ONU".