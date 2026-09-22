El Gobierno presentó una protesta contra el Reino Unido y amenaza con sanciones
Expresó formalmente su "enérgico rechazo" ante el anuncio formulado por las autoridades ilegítimas del archipiélago respecto a la "pretendida extensión" de licencias de producción de hidrocarburos "offshore".
Con la realización en Nueva York de la asamblea general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como telón de fondo, el Gobierno Nacional presentó una protesta formal contra el Reino Unido, referida a la explotación ilegal de hidrocarburos en aguas continentales argentinas.
Como se sabe, Javier Milei disertará este miércoles ante la asamblea general, y en la previa la Cancillería informó que se presentó una nota "de protesta" para expresar el "enérgico rechazo" de la Argentina ante el reciente anuncio formulado por las autoridades ilegítimas de las Islas Malvinas respecto a la "pretendida extensión" de licencias de producción de hidrocarburos "offshore".
"La República Argentina reafirma categóricamente que la exploración y explotación unilateral de recursos naturales renovables y no renovables en la Plataforma Continental Argentina resulta abiertamente contraria al derecho internacional y violatoria de la soberanía nacional argentina", indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores mediante un comunicado.
La cartera comandada por Pablo Quirno recuerda además que la realización de actividades unilaterales en el área sujeta a la disputa de soberanía "vulnera flagrantemente" la resolución 31/49 de ONU.
En esa resolución se insta a la Argentina y el Reino Unido a "abstenerse de adoptar decisiones que entrañen la introducción de modificaciones unilaterales en la situación" mientras se encuentre pendiente la resolución pacífica de la controversia.
Advierte que nuestro país impondrá "todas las herramientas diplomáticas, administrativas, económicas, judiciales y legales" que estén a su alcance para "defender" los derechos soberanos y asegurar que quienes pretenden explotar "de manera ilegal" los recursos naturales nacionales, "respondan ante la ley".
"Quienes intervengan directa o indirectamente en estas actividades ilegales quedarán expuestos a las sanciones administrativas, civiles y penales correspondientes”, reitera el comunicado que se enmarca en la flamante pasión malvinera adquirida por el oficialismo.
Y concluye: “La República Argentina reitera su disposición permanente a entablar un diálogo constructivo y sustantivo con el Reino Unido para reanudar las negociaciones bilaterales tendientes a poner fin a la anacrónica situación colonial y resolver la disputa sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes de conformidad con la resolución 2065 (XX) y demás resoluciones pertinentes de la Asamblea General de la ONU".
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