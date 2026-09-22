A qué hora llega el triple tormentón de tres días que desplomará la temperatura del AMBA
El pronóstico del tiempo anticipa un violento tormentón de tres días seguidos con abundantes lluvias que derrumbará las temperaturas en todo el AMBA.
Luego de un breve período primaveral y marcas agradables, el Servicio Meteorológico Nacional encendió las alertas por el arribo inminente de un histórico tormentón que castigará al AMBA. Las intensas lluvias se extenderán durante tres jornadas consecutivas, dando paso a una fuerte masa de aire polar.
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Cuándo empieza el tormentón y cómo será la caída térmica
El quiebre de las condiciones climáticas se registrará el domingo 27 de septiembre. De acuerdo con el pronóstico horario, las primeras lluvias débiles llegarán a las 09:00 horas, pero la tormenta cobrará mayor intensidad a partir de las 15:00 y las 18:00 horas, acumulando un total de 4.8 milímetros de precipitación durante esa jornada.
El escenario inestable y gris persistirá a lo largo de todo el lunes 28 de septiembre, donde se aguardan tormentas con un 70% de probabilidad, 3.1 milímetros de agua caída y vientos del sector este de hasta 40 km/h. No obstante, el pico máximo del temporal impactará de lleno el martes 29 de septiembre, día que registrará un 80% de chances de tormentas eléctricas, acumulados de 9.1 milímetros y fuertes ráfagas que oscilarán entre los 25 y 61 km/h.
Tras este violento triple episodio de mal tiempo, la humedad dará paso al ingreso de un marcado frente frío que desplomará los termómetros drásticamente. Mientras que el miércoles 30 de septiembre la máxima bajará de forma abrupta a 18 grados[cite: 16], el verdadero impacto del aire polar se sentirá el viernes 2 de octubre, cuando la ciudad apenas registre una mínima invernal de 6 grados y una máxima que no superará los 14 grados en pleno arranque de mes.
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