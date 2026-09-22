A qué hora llega el triple tormentón de tres días que desplomará la temperatura del AMBA

El escenario inestable y gris persistirá a lo largo de todo el lunes 28 de septiembre, donde se aguardan tormentas con un 70% de probabilidad, 3.1 milímetros de agua caída y vientos del sector este de hasta 40 km/h. No obstante, el pico máximo del temporal impactará de lleno el martes 29 de septiembre, día que registrará un 80% de chances de tormentas eléctricas, acumulados de 9.1 milímetros y fuertes ráfagas que oscilarán entre los 25 y 61 km/h.