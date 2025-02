Apertura de sesiones: el Gobierno impone más restricciones a la cobertura periodística

En el primer artículo de la resolución oficial se establece que "los reporteros gráficos acreditados deberán permanecer en los lugares que tendrán habilitados para tal fin", cuando históricamente pudían sacar fotos dentro del recinto en la planta donde se ubican las bancas de los legisladores.

Además, el sector habilitado ahora para periodistas y fotógrafos serán dos palcos laterales en la galería del segundo piso, con una visión más lejana al hemiciclo que la que proporciona el balcón del primer piso, donde históricamente se situaban.

En el lugar donde deberían estar los periodistas, el Gobierno decidió que se ubicará personal de los cuerpos diplomáticos, por presuntas “razones de seguridad” cuyos alcances no se especifican ni particularizan. Esto es, que para el oficialismo los trabajadores de prensa representan un peligro…

Rechazo gremial a las restricciones a la prensa

Al conocerse la polémica resolución, desde el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) se solicitó a Martín Menem y a Victoria Villaruel que garanticen las condiciones para que la prensa pueda realizar una cobertura adecuada y sin restricciones del acto de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso.

"Funcionarios del Senado informaron que a los periodistas acreditados se les vedará el acceso a los palcos que tradicionalmente utilizan y que serán reubicados en espacios más reducidos, lo que puede implicar complicaciones para el ejercicio profesional y a la vez exclusiones”, indicaron.

“En paralelo, también se establecieron limitaciones para la ubicación de los reporteros gráficos y de los camarógrafos, priorizando la transmisión oficial y la difusión de imágenes oficiales", advierte el comunicado, recordando que “no es la primera vez que el Gobierno Nacional dispone de cambios en la modalidad de cobertura de los actos públicos que implican limitaciones al trabajo periodístico”.

asamblea legislativa 2024.jpg

Seguidamente, FOPEA enumera situaciones similares que se produjeron el 1 de marzo de 2024 con la apertura de sesiones del Congreso, el 8 de julio pasado en Tucumán con la firma del Pacto de Mayo y el 15 de septiembre del año pasado, durante la presentación del proyecto de Presupuesto nacional.

Rechazo de los bloques legislativos

Por su parte, el diputado nacional Eduardo Valdés (UxP) presentó un proyecto de resolución por el que exige “la totalidad los palcos del primer piso del recinto de esta H. Cámara ubicados detrás de la Presidencia en su totalidad para el correcto desarrollo de la labor de los trabajadores y trabajadoras de prensa acreditados a los fines de realizar coberturas periodísticas en todo acontecimiento institucional, político y parlamentario que tenga lugar en dicho recinto y sus salas contiguas”.

Además, varios legisladores de casi todos los bloques presentaron una nota formal a Villarruel y Menem para que revierta la decisión de modificar la disposición del recinto con el pretexto de la “seguridad”.

El escrito fue firmado por Maximiliano Ferraro (CC), Karina Banfi (UCR), Germán Martínez (UP), Cristian Ritondo (PRO), Miguel Ángel Pichetto (EF), Pablo Juliano (DPS), Juan Manuel López (CC), Oscar Zago (MID), Osvaldo Llancafilo (MPN), Sergio Acevedo (Por Santa Cruz), Silvana Giudici (PRO), Soledad Carrizo (UCR), Cecilia Moreau (UP), Oscar Agost Carreño (EF), Marcela Coli (DPS), Agustín Domingo (IF) y Mario Barletta.

Lo mismo hicieron los diputados nacionales del Frente de Izquierda, Nicolás del Caño y Christian Castillo, y hasta el jefe del bloque del PRO en la cámara alta, Alfredo De Angelis, quien señaló que esta medida “podría vulnerar principios fundamentales de nuestra democracia, como la transparencia en la gestión pública y la libertad de prensa, esenciales para garantizar el derecho ciudadano a estar informado”.