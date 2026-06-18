Aprobado en la Legislatura de la Ciudad: ahora trapitos y limpiavidrios irán a la cárcel
La mayoría oficialista de la Legislatura porteño aprobó una nueva ley que implica la detención efectiva para las personas que realicen esas actividades en territorio porteño.
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó este jueves una reforma clave al Código Contravencional propuesta por el jefe de Gobierno, que estable la detención efectiva de los llamados trapitos y limpiavidrios.
La medida impulsada por Jorge Macri obtuvo una mayoría de 36 votos positivos y además de establecer la detención de las personas que realicen esas actividades en territorio porteño, implica sanciones para entidades u organizaciones que las promuevan o participen directamente.
La norma amplía la capacidad de los controles del Gobierno de la Ciudad y se extienden los horarios de prohibición en eventos masivos; además, se le brinda facultad a la Policía porteña para detener a los trapitos en el espacio público y eventualmente extorsionen a vecinos o turistas.
De esta manera, las actividades que hasta ahora se penaban con multas que resultaban incobrables, desde ahora continuarán siendo una contravención pero tendrán penas más severas, incluyendo la aprehensión y la privación de la libertad.
La reacción de Jorge Macri
Tras la votación en la Legislatura de la Ciudad, Jorge Macri hizo público un mensaje en el que explicó que “aprobamos una ley para meter presos a estos delincuentes que se creen dueños de la calle y viven de extorsionar a la gente de bien”.
Mediante un video difundido en redes sociales, el jefe de Gobierno porteño enfatiza que “ya no hay más advertencias: sos trapito, te meto preso”.
En ese sentido vale recordar que entre mayo de 2025 y el mismo mes de este año la Ciudad realizó un total de 13.149 multas por contravenciones que, en los hechos, resultaron incobrables. En tal sentido, Macri advertía: “¿Cuánto le importa una multa a un trapito? Se le ríen en la cara a la Policía”.
De manera que envió el proyecto que la Legislatura aprobó por mayoría e implica prisión efectiva para quienes realicen ese tipo de actividades consideradas ilegales por la legislación de la Ciudad de Buenos Aires.
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