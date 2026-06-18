Aprobado en la Legislatura de la Ciudad: ahora trapitos y limpiavidrios irán a la cárcel

De esta manera, las actividades que hasta ahora se penaban con multas que resultaban incobrables, desde ahora continuarán siendo una contravención pero tendrán penas más severas, incluyendo la aprehensión y la privación de la libertad.

La reacción de Jorge Macri

Tras la votación en la Legislatura de la Ciudad, Jorge Macri hizo público un mensaje en el que explicó que “aprobamos una ley para meter presos a estos delincuentes que se creen dueños de la calle y viven de extorsionar a la gente de bien”.

Mediante un video difundido en redes sociales, el jefe de Gobierno porteño enfatiza que “ya no hay más advertencias: sos trapito, te meto preso”.

jorge macri trapitos Jorge Macri: "Si sos trapito, te meto preso".

En ese sentido vale recordar que entre mayo de 2025 y el mismo mes de este año la Ciudad realizó un total de 13.149 multas por contravenciones que, en los hechos, resultaron incobrables. En tal sentido, Macri advertía: “¿Cuánto le importa una multa a un trapito? Se le ríen en la cara a la Policía”.

De manera que envió el proyecto que la Legislatura aprobó por mayoría e implica prisión efectiva para quienes realicen ese tipo de actividades consideradas ilegales por la legislación de la Ciudad de Buenos Aires.