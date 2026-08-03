Paro docente de CTERA: qué reclaman los gremios y cuándo vuelven las clases

Respecto a la continuidad de la actividad, la medida de fuerza anunciada es por 24 horas, por lo que las clases se reanudarán este martes de manera habitual. Sin embargo, los gremios pertenecientes a la CGT (UDA, CEA y AMET) anticiparon que preparan un plan de lucha propio, por lo que el conflicto podría extenderse en los próximos días.