Paro docente de CTERA: qué reclaman los gremios y cuándo vuelven las clases
El paro docente de CTERA paralizó las escuelas y universidades. Los gremios reclaman paritarias mientras el Gobierno exige un 75% de servicio.
La semana laboral comenzó este lunes con una contundente medida de fuerza en la educación pública de todo el país. El paro docente convocado por CTERA interrumpió la actividad en escuelas y universidades, marcando un escenario de extrema tensión sindical con el Gobierno nacional por el financiamiento del sector y la falta de paritarias.
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Qué reclaman los docentes y cuándo se reanudan las clases
La huelga nacional fue resuelta para exigir la convocatoria urgente a la Paritaria Nacional Docente, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), recomposición de salarios y presupuesto para infraestructura, comedores y becas. Desde la conducción sindical advirtieron sobre la pérdida del poder adquisitivo y señalaron que el piso salarial fijado por el Ejecutivo se ubica en $500.000 para un cargo sin antigüedad.
Respecto a la continuidad de la actividad, la medida de fuerza anunciada es por 24 horas, por lo que las clases se reanudarán este martes de manera habitual. Sin embargo, los gremios pertenecientes a la CGT (UDA, CEA y AMET) anticiparon que preparan un plan de lucha propio, por lo que el conflicto podría extenderse en los próximos días.
La postura del Gobierno ante la medida de fuerza de CTERA
Lejos de abrir una mesa de diálogo, el Ministerio de Capital Humano encabezado por Sandra Pettovello endureció los controles e informó que realizará fiscalizaciones para verificar el cumplimiento del 75% de prestación mínima del servicio educativo. Esta exigencia se enmarca en la reglamentación de la Ley de Modernización Laboral, la cual declara a la educación como servicio esencial.
Desde la Secretaría de Trabajo reiteraron que se aplicarán sanciones en caso de advertirse incumplimientos en los establecimientos, mientras el sistema educativo continúa atravesado por una profunda disputa entre las demandas salariales y las exigencias de fiscalización estatal.
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