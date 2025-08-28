Aprobaron la reelección: Maximiliano Pullaro quedó habilitado para buscar otro mandato en 2027

La votación fue contundente. La cláusula transitoria, que define que el actual período de gobierno será computado como el primero dentro del nuevo marco constitucional, obtuvo 45 votos a favor y 22 en contra. Para alcanzar ese resultado, Pullaro consiguió arrimar a su lado a nueve convencionales del panperonismo, quienes se sumaron a los 33 de Unidos y a los tres representantes del Frente de la Esperanza. De esta forma, el gobernador consolidó una mayoría clara que le otorga la llave para presentarse nuevamente en 2027.