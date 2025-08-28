Ramiro Marra lanzó un curso de finanzas sin costo, pero anticipó: "De alguna manera me voy a ver beneficiado"
Completamente corrido de la actividad libertaria, el legislador de la Ciudad de Buenos Aires sorprendió a sus seguidores con una nueva ocurrencia.
En la tarde de este jueves, Ramiro Marra sorprendió a sus seguidores con un anuncio inesperada: brindará un curso de finanzas "sin costo", a menos de cuatro meses de que finalice su actividad como legislador de la Ciudad de Buenos Aires.
"Luego de anunciar mi retiro del sector financiero tradicional, luego de 25 años de trayectoria, mi paso al costado... Me había comprometido a contarles qué iba a hacer de acá en más. Me voy a dedicar a la aplicación de la inteligencia artificial, ya que creo que es la revolución más importante de toda la historia de la humanidad", comenzó diciendo el funcionario en un enérgico video que publicó en sus redes sociales.
Y continuó: "Pero antes, como estoy agradecido por todo el apoyo que he recibido a lo largo de los últimos años, a través de las redes sociales, en la calle y, por supuesto, a todos los que inviertan a través de Bull Market, tomé la iniciativa de dar el último curso, el curso prohibido, lo que nunca antes conté, lo que nadie contó antes, para que puedas invertir de forma inteligente, para desestimar a todos los 'masivo bro', para sacar del juego a todos los estafadores que están utilizando mi imagen y la imagen de otros economistas reconocidos para generar estafas".
"Lamento si algún zurdo no se dio cuenta que el video anterior era parte de un clickbait, es una estrategia de marketing que usamos la gente que está a favor del capitalismo para generar incentivo a que la gente se anote en este curso", siguió. Y remató: "Yo sé que ustedes se van a tentar porque creen que muchas cosas son gratis. Este curso no es gratis, simplemente tenés que llenar el formulario de inscripción, porque lo que quiero hacer es que más gente invierta y de alguna manera me voy a ver beneficiado".
Ramiro Marra y su lugar en la política
Ramiro Marra se desempeña actualmente como legislador de la Ciudad de Buenos Aires, cargo que ocupa desde el 10 de diciembre de 2021 y que finalizará el 10 de diciembre de 2025. En enero de 2025 fue expulsado del partido La Libertad Avanza, del cual fue cofundador, y del puesto de presidente del bloque en la Legislatura. Tras su expulsión, se presentó a las elecciones de mayo de 2025 con la Unión del Centro Democrático (UCeDé), con la lista "Libertad y Orden", pero no consiguió ser reelegido.
