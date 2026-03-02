ARA San Juan: comienza este martes el juicio oral en Río Gallegos

Las pruebas clave

Entre las pruebas que se analizarán figura el material fílmico del hallazgo del submarino, registrado por el buque Ocean Infinity y almacenado en discos rígidos con claves alfanuméricas de desencriptación.

Además de declaraciones testimoniales de relevancia, se incorporará la documentación confidencial remitida por la Armada Argentina con carácter de secreto militar, que contiene planos e imágenes del ARA San Juan con cortes longitudinales y transversales de sus sistemas internos.

No estarán ni el expresidente Mauricio Macri, ni el exministro de Defensa Oscar Aguad, apuntados durante la instrucción. La fiscalía desistió de citarlos como testigos.

familiares ARA San Juan

Preservar la memoria

“Las familias tienen esperanza en llegar a la verdad , en obtener justicia y en preservar la memoria de sus seres amados La querella de 34 familiares, confía en la imparcialidad del tribunal de Río gallegos Las víctimas merecen un duelo y un final. Llevan 8 años de muchas instancias sobre sus espaldas”, aseguró la abogada Carreras.

El submarino desapareció el 15 de noviembre de 2017 cuando navegaba desde Ushuaia hacia Mar del Plata. Tras una búsqueda internacional que se prolongó por más de un año, fue hallado en noviembre de 2018 a casi mil metros de profundidad, a unos 597 kilómetros al este de Comodoro Rivadavia. No hubo sobrevivientes.