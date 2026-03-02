ARA San Juan: comienza este martes el juicio oral en Río Gallegos
El Tribunal Oral de Santa Cruz realizará a partir de mañana el juicio para determinar las responsabilidades por el hundimiento del submarino.
El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz dará comienzo mañana al juicio oral que se llevará a cabo a integrantes de la Armada por el hundimiento del submarino ARA San Juan, hecho en el que murieron 44 personas en noviembre de 2017. Tras una ardua discusión sobre la jurisdicción donde debía realizarse el juicio, finalmente el debate comenzará mañana en Río Gallegos, luego de que la Cámara Federal de Casación confirmó esa sede.
El planteo para que el debate se realice en Santa Cruz lo realizó la abogada que representa a la mayoría de los familiares de las víctimas, Valeria Carreras. En la causa se encuentran acusados el contraalmirante Luis Enrique López Mazzeo, quien en el momento de la tragedia era comandante de Adiestramiento y Alistamiento (máximo cargo operativo en la Armada); el capitán de navío Claudio Villamide, quien conducía la Fuerza de Submarinos; el capitán de navío Héctor Alonso y el capitán de fragata Hugo Miguel Correa.
Todos están procesados por incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte.
Excepto la apertura del debate, que será el martes, las demás audiencias serán de lunes a jueves, semana por medio, para que las partes dispongan del día viernes para regresar a sus destinos de origen. Se estima que para el mes de julio podría dictarse el veredicto.
El debate oral estará presidido por el juez del Tribunal Mario Reynaldi, junto a Luis Alberto Giménez y Enrique Baronetto. El Ministerio Público Fiscal estará representado por un equipo encabezado por el fiscal Gastón Franco Pruzan, junto a María Andrea Garmendia Orueta, Lucas Colla y Julio Zárate, este último actuó en instrucción del caso. Las querellas de los familiares están representadas por Valeria Carreras, la mayoritaria, y Luis Tagliapietra.
Las pruebas clave
Entre las pruebas que se analizarán figura el material fílmico del hallazgo del submarino, registrado por el buque Ocean Infinity y almacenado en discos rígidos con claves alfanuméricas de desencriptación.
Además de declaraciones testimoniales de relevancia, se incorporará la documentación confidencial remitida por la Armada Argentina con carácter de secreto militar, que contiene planos e imágenes del ARA San Juan con cortes longitudinales y transversales de sus sistemas internos.
No estarán ni el expresidente Mauricio Macri, ni el exministro de Defensa Oscar Aguad, apuntados durante la instrucción. La fiscalía desistió de citarlos como testigos.
Preservar la memoria
“Las familias tienen esperanza en llegar a la verdad , en obtener justicia y en preservar la memoria de sus seres amados La querella de 34 familiares, confía en la imparcialidad del tribunal de Río gallegos Las víctimas merecen un duelo y un final. Llevan 8 años de muchas instancias sobre sus espaldas”, aseguró la abogada Carreras.
El submarino desapareció el 15 de noviembre de 2017 cuando navegaba desde Ushuaia hacia Mar del Plata. Tras una búsqueda internacional que se prolongó por más de un año, fue hallado en noviembre de 2018 a casi mil metros de profundidad, a unos 597 kilómetros al este de Comodoro Rivadavia. No hubo sobrevivientes.
