Arranca en el Senado el debate por la reforma laboral

“Ellos quieren tener presupuesto, que significa previsibilidad y seguridad. Para las provincias es lo más importante”, indicaron desde el entorno de uno de los gobernadores. Y agregaron: “Ya fueron dos años de estar sin Presupuesto y todo sería mejor con uno aprobado”.

Por su parte, la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich no solo se pone al frente de esa pelea como jefa del bloque de senadores, sino que también presidirá la Comisión de Trabajo, según confirman en LLA. Pero igualmentenecesita contar con una mayoría "amigable" de 9 senadores sobre los 17 que integran el cuerpo para tratar de imponer un dictamen a favor de la reforma laboral en los plazos que se trazó.

Ese será el tema central en la reunión de este martes, a la que también asistirán José Mayans y Juliana di Tullio referentes de los bloques que le dan forma a la bancada de peronista/kirchnerista de Unión por la Patria. Si hay acuerdo sobre cuántas sillas le corresponden a cada espacio, el debate de la reforma electoral se pondrá en marcha al día siguiente.

Como interbloque Unión por la Patria es la primera minoría del recinto y con eso podría reclamar más lugares en la comisión, pero al mirar bloque por bloque se impone LLA, que además contará con el apoyo de la UCR y del PRO -como mínimo- para torcer una pulseada, si se diera.