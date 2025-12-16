Arranca en el Senado el debate por la reforma laboral
El encuentro marcará los tiempos de la discusión de la ley, que el oficialismo quiere aprobar antes de fin de año.
El plan del presidente Javier Milei para las sesiones extraordinarias del Congreso se pone en marcha este martes, con una reunión clave en el Senado para definir la hoja de ruta que seguirá la reforma laboral y las chances de que el oficialismo le dé "media sanción" antes de fin de año, mientras en la Cámara de Diputados busca firmar el dictamen para que el Presupuesto 2026 se vote en el recinto.
A las 11 habrá Labor Parlamentaria en la Cámara Alta para definir el tratamiento de la reforma laboral. A partir de ese momento, la iniciativa se podría tratar en comisiones, el miércoles y el jueves.
A pesar de eso, y de la intención del Gobierno de realizar un trámite exprés, la Casa Rosada deberá mantener las negociaciones para lograr la media sanción de la reforma.
Milei le puso como fecha límite a este tramo de las extraordinarias el martes 30 de diciembre. La actividad se retomará a fines de enero, pero los libertarios igualmente quieren acelerar al máximo posible el tratamiento del paquete de leyes que quiere sacar el Gobierno, donde el Presupuesto y la reforma laboral se destacan por encima de los proyectos de Inocencia Fiscal (o "dólar colchón") o el que busca blindar el equilibrio fiscal como política de Estado.
En primer lugar, tendrá que conseguir que los gobernadores dialoguistas apoyen la reforma. Si bien se acercaron a Balcarce 50 en el último tiempo, la mayoría de los jefes provinciales quieren que primero se apruebe el Presupuesto 2026, y luego hablar de la modernización laboral.
“Ellos quieren tener presupuesto, que significa previsibilidad y seguridad. Para las provincias es lo más importante”, indicaron desde el entorno de uno de los gobernadores. Y agregaron: “Ya fueron dos años de estar sin Presupuesto y todo sería mejor con uno aprobado”.
Por su parte, la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich no solo se pone al frente de esa pelea como jefa del bloque de senadores, sino que también presidirá la Comisión de Trabajo, según confirman en LLA. Pero igualmentenecesita contar con una mayoría "amigable" de 9 senadores sobre los 17 que integran el cuerpo para tratar de imponer un dictamen a favor de la reforma laboral en los plazos que se trazó.
Ese será el tema central en la reunión de este martes, a la que también asistirán José Mayans y Juliana di Tullio referentes de los bloques que le dan forma a la bancada de peronista/kirchnerista de Unión por la Patria. Si hay acuerdo sobre cuántas sillas le corresponden a cada espacio, el debate de la reforma electoral se pondrá en marcha al día siguiente.
Como interbloque Unión por la Patria es la primera minoría del recinto y con eso podría reclamar más lugares en la comisión, pero al mirar bloque por bloque se impone LLA, que además contará con el apoyo de la UCR y del PRO -como mínimo- para torcer una pulseada, si se diera.
