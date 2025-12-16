Otra salida: renunció el presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica

Quién es Martín Porro, el nuevo presidente de la CNEA

Tras la salida de Lavalle, el secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Nápoli, designó al ingeniero Martín Porro como nuevo titular de la Comisión Nacional de Energía Atómica. En un comunicado oficial, se indicó que su nombramiento inaugura una nueva etapa orientada a potenciar las capacidades del sector, mediante la reorganización y optimización de los recursos estratégicos del organismo.

Martín Porro

Porro cuenta con más de 30 años de trayectoria en el sector nuclear. A lo largo de su carrera participó, coordinó y lideró proyectos vinculados a la construcción, puesta en marcha, operación y mantenimiento de diversas instalaciones nucleares, tanto en la CNEA como en el conjunto del sector nuclear argentino.

Asimismo, tuvo a su cargo iniciativas de eficiencia energética en la Secretaría de Energía de la Nación y en ámbitos internacionales. En el último año se desempeñó como gerente de Producción de Dioxitek S.A., donde alcanzó un récord histórico en la producción de dióxido de uranio (UO), según destacaron fuentes oficiales.