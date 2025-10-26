Arrasó La Libertad Avanza y se impuso en 16 provincias: cómo quedó el mapa del país

Embed

La “gran sorpresa” de la jornada electoral fue la victoria de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. El distrito más populoso del país había sido bastión del peronismo en los comicios provinciales de septiembre, donde se había impuesto por más de 13 puntos. Esta vez, el espacio oficialista revirtió la tendencia y ganó por un punto. Pese a que 35,9 millones de ciudadanos estaban habilitados para votar, solo el 67,5% del padrón acudió a las urnas, marcando la participación más baja desde el retorno de la democracia en 1983.