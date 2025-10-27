Elecciones en Santiago del Estero: Elías Suárez, candidato de Gerardo Zamora, arrasó y es el nuevo gobernador
El jefe de Gabinete del gobernador saliente, que seguirá como senador, se impuso con el 69% de los votos.
El oficialismo de Santiago del Estero aseguró su continuidad en el poder con la elección de Elías Suárez como nuevo gobernador, quien sucederá a Gerardo Zamora, un hito que marca la primera renovación de autoridades en veinte años fuera del matrimonio Zamora-Abdala.
La elección a gobernador en Santiago del Estero se dio en simultáneo con las legislativas nacionales en las que se impuso con comodidad La Libertad Avanza (LLA), logrando triunfos en 16 provincias, para ampliar las bancas en el Congreso.
En este marco, Suárez, candidato del Frente Cívico, arrasó en los comicios con más del 69% de los votos. La victoria oficialista fue total, replicándose de forma contundente en la renovación de bancas nacionales, provinciales y en las autoridades municipales.
En el plano legislativo nacional, el Frente Cívico también se impuso, obteniendo dos de las tres bancas de Diputados y la misma proporción en el Senado. La banca restante fue para el Frente Fuerza Patria Peronista.
Aunque el oficialismo retiene el control, la asunción de Suárez (actual jefe de Gabinete de Zamora) representa el fin de dos décadas ininterrumpidas de gobiernos liderados por Gerardo Zamora o su esposa, Claudia Ledesma Abdala, quien ocupó el cargo en 2013 luego de que la Corte Suprema anulara la postulación de su marido para un tercer mandato consecutivo.
No obstante, Zamora no se retirará de la política, ya que ocupará una banca en el Senado. "El apoyo recibido hoy en las urnas, nos compromete a seguir trabajando, con más fuerza y sin descanso por un Santiago del Estero que se desarrolle, con progreso, paz social y posibilidades para todos!! Muchísimas gracias a todos los hermanos santiagueños", expresó el gobernador saliente.
Los perdedores en esta elección a la gobernación santiagueña fueron Ítalo Cioccolani por La Libertad Avanza; Alejandro Parnás por Despierta Santiago; Verónica Larcher por el Frente Renovador; y José Emilio “Pichón” Neder por Fuerza Patria Peronista.
