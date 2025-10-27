Elecciones en Santiago del Estero: Elías Suárez, candidato de Gerardo Zamora, arrasó y es el nuevo gobernador

No obstante, Zamora no se retirará de la política, ya que ocupará una banca en el Senado. "El apoyo recibido hoy en las urnas, nos compromete a seguir trabajando, con más fuerza y sin descanso por un Santiago del Estero que se desarrolle, con progreso, paz social y posibilidades para todos!! Muchísimas gracias a todos los hermanos santiagueños", expresó el gobernador saliente.

Los perdedores en esta elección a la gobernación santiagueña fueron Ítalo Cioccolani por La Libertad Avanza; Alejandro Parnás por Despierta Santiago; Verónica Larcher por el Frente Renovador; y José Emilio “Pichón” Neder por Fuerza Patria Peronista.