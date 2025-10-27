Feriados: dónde y por qué hay asueto este lunes 27 de octubre tras las elecciones legislativas

Quiénes sí tienen feriado este lunes 27 de octubre

En lugares específicos de la provincia de Buenos Aires, como es el caso de los partidos de Marcos Paz, Alberti y 9 de Julio, se dispuso de jornada no laborable para el sector público, con motivo de los correspondientes aniversarios fundacionales.

Se trata de feriados municipales, para trabajadores estatales y educativos, entre otros.

Calendario de feriados 2025

Al 2025 le quedan los últimos tres feriados:

Feriados inamovibles de 2025

Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible) Jueves 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables de 2025

Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre)