Feriados: dónde y por qué hay asueto este lunes 27 de octubre tras las elecciones legislativas
Este domingo se votó en todo el país para renovar el Congreso, y en algunas localidades gozan de un día de descanso.
Se celebraron este domingo las Elecciones Legislativas Nacionales, y como siempre, surge la habitual pregunta sobre si es feriado o día no laborable el día posterior a los comicios, algo que suele generar controversia e incertidumbre en cada jornada electoral.
Existe siempre la duda sobre si el lunes posterior a los comicios es feriado o día no laborable, donde que muchos argentinos se encuentran abogados a la jornada cívica, ya sea como fiscales o autoridades de mesa, o bien en la posterior limpieza y orden de los establecimientos educativos.
Sin embargo, es importante aclarar que el lunes 27 de octubre no es feriado nacional en Argentina. Sí existen situaciones y celebraciones particulares en diferentes localidades donde dichos habitantes gozan de un asueto.
En casi todo el país, la actividad laboral y educativa se desarrollará con normalidad. No obstante, las autoridades aclaran que algunas instituciones educativas pueden disponer de asueto solo durante el turno mañana para llevar a cabo tareas de limpieza y reacomodamiento, dado que las escuelas son utilizadas como centros de votación.
Esta decisión de otorgar asueto es potestad de cada institución educativa y de la jurisdicción escolar correspondiente, por lo que se recomienda consultar directamente con el establecimiento.
Quiénes sí tienen feriado este lunes 27 de octubre
En lugares específicos de la provincia de Buenos Aires, como es el caso de los partidos de Marcos Paz, Alberti y 9 de Julio, se dispuso de jornada no laborable para el sector público, con motivo de los correspondientes aniversarios fundacionales.
Se trata de feriados municipales, para trabajadores estatales y educativos, entre otros.
Calendario de feriados 2025
Al 2025 le quedan los últimos tres feriados:
Feriados inamovibles de 2025
- Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)
- Jueves 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables de 2025
- Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre)
