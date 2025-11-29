Aseguran que el Gobierno reducirá la planta del Estado "otro diez por ciento" en 2026
Federico Sturzenegger y Manuel Adorni, avanzan en un recorte que, según adelantaron, se sentirá pronto.
El Gobierno comenzó a definir una nueva etapa del llamado “plan motosierra”, una política que apunta a achicar el tamaño del Estado durante 2026. Según se informó, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, están trabajando juntos en una reorganización que incluiría menos áreas, menos gastos y una reducción del personal público. La idea es que los primeros cambios se empiecen a notar dentro de poco.
En esta fase, el foco ya no estaría puesto solo en ministerios y dependencias centrales, sino también en organismos que funcionan de manera más independiente. Allí es donde el Gobierno cree que todavía hay margen para recortes y reestructuraciones. De acuerdo con Infobae, parte del plan consiste en revisar de arriba a abajo cómo funcionan estas instituciones: cuántos empleados tienen, qué tareas cumplen y si realmente necesitan la estructura actual.
Uno de los puntos clave del ajuste sería la finalización de contratos temporarios que vencen en los próximos meses. También se analiza fusionar organismos que realizan tareas similares y, en algunos casos, directamente cerrar oficinas o dar pasos hacia posibles privatizaciones. Para el Gobierno, todos estos cambios permitirían ordenar el Estado y reducir gastos que consideran excesivos.
Sturzenegger y Adorni mantienen reuniones frecuentes para revisar cada avance y ajustar el plan. Según la información publicada por el sitio antes mencionado, ambos funcionarios buscan que la reorganización sea profunda y que quede concretada durante 2026. La intención oficial es mostrar un Estado más chico, con menos cargos y con un funcionamiento que describen como “más eficiente”.
Aunque todavía no se conocen los números finales, en la Casa Rosada remarcan que la decisión ya está tomada y que el recorte es inminente. Desde el Poder Ejecutivo aseguran que la transformación del Estado será una de las prioridades del año próximo.
