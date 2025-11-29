Aseguran que el Gobierno reducirá la planta del Estado "otro diez por ciento" en 2026

El Gobierno comenzó a definir una nueva etapa del llamado “plan motosierra”, una política que apunta a achicar el tamaño del Estado durante 2026. Según se informó, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, están trabajando juntos en una reorganización que incluiría menos áreas, menos gastos y una reducción del personal público. La idea es que los primeros cambios se empiecen a notar dentro de poco.