Diego Santilli avanzó en la agenda regional tras reunirse con gobernadores del Norte Grande
El encuentro tuvo lugar en la tarde de este miércoles, en Casa Rosada, donde también estuvo presente Luis Caputo, el ministro de Economía.
En el marco de una serie de contactos para estrechar lazos con los ejecutivos provinciales, el jefe de Gabinete de ministros, Diego Santilli, encabezó una reunión de trabajo con los mandatarios de las provincias del Norte Grande: Raúl Jalil (Catamarca), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Gustavo Sáenz (Salta) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).
El encuentro sirvió como espacio de diálogo para abordar las prioridades de cada uno de estos distritos, así como las demandas estratégicas que unen al bloque regional.
Encuentro de Santilli con gobernadores: proyectos prioritarios y debate legislativo
Durante el intercambio, las autoridades repasaron los temas más relevantes que forman parte del esquema de trabajo articulado entre la Nación y las provincias. Entre los puntos clave de la reunión, se analizó el tratamiento de la agenda legislativa nacional en el Congreso y el avance de iniciativas e infraestructura que impactan de manera directa en el desarrollo económico y social del norte argentino.
Continúa la agenda de Santilli con líderes provinciales
Este jueves, Santilli se reunirá con otros líderes provinciales: la actividad de la jornada sumará nuevamente la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo, quien participará de la reunión con el mandatario de Jujuy, Carlos Sadir. La ronda con las provincias continuará pasando el mediodía con el arribo de Leandro Zdero (Chaco) y finalizará por la tarde con el recibimiento de Gustavo Melella (Tierra del Fuego).
El regreso de Melella a la sede gubernamental resulta significativo: tras haber marcado distancia habitual con Balcarce 50, el gobernador patagónico rompió la inercia el viernes pasado durante un encuentro con el canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa, Carlos Presti. Aquella cita técnica, orientada a coordinar los avances de la Base Naval Integrada, confirmó cómo la estrategia sobre Malvinas empieza a generar los primeros puentes de gestión con los sectores opositores.
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