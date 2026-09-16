Diego Santilli avanzó en la agenda regional tras reunirse con gobernadores del Norte Grande

Encuentro de Santilli con gobernadores: proyectos prioritarios y debate legislativo

Durante el intercambio, las autoridades repasaron los temas más relevantes que forman parte del esquema de trabajo articulado entre la Nación y las provincias. Entre los puntos clave de la reunión, se analizó el tratamiento de la agenda legislativa nacional en el Congreso y el avance de iniciativas e infraestructura que impactan de manera directa en el desarrollo económico y social del norte argentino.