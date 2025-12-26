Así celebró Javier Milei la aprobación del Presupuesto 2026: el posteo en redes sociales

image

Qué plantea el artículo 30 del Presupuesto 2026

El texto impulsado por el Milei deja sin efecto disposiciones vigentes que establecen porcentajes del Producto Bruto Interno (PBI) destinados a la educación y al sistema científico. Entre ellas, el piso del 6% del PBI para el financiamiento educativo y la senda de crecimiento progresivo hasta alcanzar el 1% del PBI en ciencia y tecnología. La iniciativa también impacta sobre el financiamiento de la educación técnico profesional, un sector que ya venía denunciando recortes y atrasos en la ejecución de fondos.