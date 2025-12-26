Así celebró Javier Milei la aprobación del Presupuesto 2026: el posteo en redes sociales
Con un contundente y ya conocido mensaje, el presidente festejó que también se haya aprobado el polémico artículo 30 que apunta a Ciencia y Educación.
En lo que configura, sin dudas, una nueva victoria para el Gobierno libertario, el Senado aprobó este viernes el Presupuesto 2026, incluyendo el polémico artículo 30, que apunta a desfinanciar áreas sensibles como Educación y Ciencia.
En este sentido, el presidente Javier Milei no dudó en celebrar en sus redes sociales con su ya conocido mensaje: "VIVA LA LIBERTAD, CARAJO".
Qué plantea el artículo 30 del Presupuesto 2026
El texto impulsado por el Milei deja sin efecto disposiciones vigentes que establecen porcentajes del Producto Bruto Interno (PBI) destinados a la educación y al sistema científico. Entre ellas, el piso del 6% del PBI para el financiamiento educativo y la senda de crecimiento progresivo hasta alcanzar el 1% del PBI en ciencia y tecnología. La iniciativa también impacta sobre el financiamiento de la educación técnico profesional, un sector que ya venía denunciando recortes y atrasos en la ejecución de fondos.
Desde el Gobierno defendieron el polémico artículo 30 con el argumento de que esos pisos legales no se cumplieron de manera sistemática en años anteriores y que, en un contexto de ajuste fiscal, resultan incompatibles con el objetivo de equilibrio presupuestario. La eliminación de esas obligaciones, sostuvieron, permite mayor flexibilidad en la asignación de recursos y evita compromisos que luego el propio Estado no puede honrar.
