Con la música de Rocky: así festejó Patricia Bullrich la aprobación del Presupuesto 2026

Tras la victoria en el Congreso, Patricia Bullrich publicó un video donde se aprecian imágenes suyas de la jornada de este viernes, acompañando el clip con la reconocida música de la película Rocky, como si el debate hubiese sido una verdadera pelea ganada: "Argentina tiene Presupuesto 2026. Lo aprobamos en su totalidad con equilibrio fiscal, orden y crecimiento", escribió la exministra de Seguridad libertaria.