Con la música de Rocky: así festejó Patricia Bullrich la aprobación del Presupuesto 2026
Al igual que el presidente Javier Milei, la flamante senadora de La Libertad Avanza se expresó en sus redes sociales tras la victoria oficialista.
En una jornada marcada por la controversia, el oficialismo logró convertir en ley el Presupuesto 2026 en el Senado. El eje del conflicto reside en el artículo 30, ya aprobado, que desactiva las leyes de inversión mínima obligatoria en áreas estratégicas como Ciencia y Educación.
Con este movimiento, el gobierno de Milei consolida su política de "motosierra" sobre el gasto público. El proyecto evitó cualquier bloqueo legislativo debido a la postura de la oposición conciliadora, que permitió el avance de la norma pese al impacto previsto en el desarrollo científico y escolar.
Tras la victoria en el Congreso, Patricia Bullrich publicó un video donde se aprecian imágenes suyas de la jornada de este viernes, acompañando el clip con la reconocida música de la película Rocky, como si el debate hubiese sido una verdadera pelea ganada: "Argentina tiene Presupuesto 2026. Lo aprobamos en su totalidad con equilibrio fiscal, orden y crecimiento", escribió la exministra de Seguridad libertaria.
Uno por uno: quiénes fueron los senadores que votaron a favor
Los senadores que votaron a favor del proyecto elaborado por el Gobierno fueron (por orden alfabético):
- Maximiliano Abad (Buenos Aires, UCR-JxC)
- Bartolomé Abdala (San Luis, LLA)
- Romina Almeida (Entre Ríos, LLA)
- Carmen Álvarez Rivero (Córdoba, LLA)
- Guillermo Andrada (Catamarca, FdT)
- Carlos Arce (Misiones, IF)
- Ivanna Arrascaeta (San Luis, LLA)
- Ezequiel Atauche (Jujuy, LLA)
- Beatriz Ávila (Tucumán, JxC)
- Vilma Bedia (Jujuy, RF)
- Alberto Benegas Lynch (Entre Ríos, LLA)
- Patricia Bullrich (CABA, LLA)
- José María Carambia (Santa Cruz, AxSC)
- Pablo Cervi (Neuquén, LLA)
- Julieta Carroza (Neuquén, Neuquinidad)
- Agustín Coto (Tierra del Fuego, LLA)
- Andrea Cristina (Chubut, PRO-JxC)
- Carlos Espínola (Corrientes, FdT)
- Flavio Fama (Catamarca, UCR-JxC)
- Natalia Gadano (Santa Cruz, AxSC)
- Eduardo Galaretto (Santa Fe, UCR-JxC)
- Juan Cruz Godoy (Chaco, LLA)
- Enrique Goerling Lara (Misiones, PRO-JxC)
- Gonzalo Guzmán Coraita (Salta, LLA)
- María Victoria Huala (La Pampa, PRO-JxC)
- Luis Juez (Córdoba, FC-JxC)
- Mariana Juri (Mendoza, UCR-FCM)
- Daniel Kroneberger (La Pampa, UCR-JxC)
- Carolina Losada (Santa Fe, UCR-JxC)
- Nadia Márquez (Neuquén, LLA)
- Sandra Mendoza (Tucumán, FdT)
- María Carolina Moisés (Jujuy, UxP)
- Belén Monte de Oca (Tierra del Fuego, LLA)
- Agustín Monteverde (CABA, LLA)
- Bruno Olivera Lucero (San Juan, LLA)
- María Emilia Orozco (Salta, LLA)
- Juan Carlos Pagotto (La Rioja, LLA)
- Francisco Paoltroni (Formosa, LLA)
- Sonia Rojas Decut (Misiones, IF)
- Flavia Royón (Salta, PLS)
- Silvana Schneider (Chaco, LLA)
- Rodolfo Suárez (Mendoza, UCR-FCM)
- Edith Terenzi (Chubut, JxC)
- Mercedes Valenzuela (Corrientes, ECO-VC)
- Eduardo Vischi (Corrientes, ECO-VC)
