Uno por uno: quiénes son los senadores que apoyaron el Presupuesto 2026 de Javier Milei
En la Cámara alta, el proyecto oficial obtuvo 46 votos a favor, de La Libertad Avanza y aliados como el PRO y la UCR, contra 25 votaciones negativas.
Como se informó, gracias al voto afirmativo del bloque de La Libertad Avanza (LLA) y aliados como el PRO y la Unión Cívica Radical (UCR), el Senado aprobó en general el proyecto de Presupuesto 2026 que había sido girado desde la Cámara de Diputados.
Cabe señalar que también fue aprobado el artículo 30, con el cual el gobierno de Javier Milei apuesta a pasar, una vez más, la motosierra en sectores muy sensibles para el desarrollo del país como Educación y Ciencia.
Con ese polémico artículo el gobierno libertario deroga leyes que garantizan mínimos obligatorios de inversión en Educación y Ciencia y Tecnología. Pese a la avanzada ajustadora del oficialismo en estas áreas, el avance del proyecto no se vio trabajo gracias a la oposición dialoguista.
Uno por uno: quiénes fueron los senadores que votaron a favor
Los senadores que votaron a favor del proyecto elaborado por el Gobierno fueron (por orden alfabético):
- Maximiliano Abad (Buenos Aires, UCR-JxC)
- Bartolomé Abdala (San Luis, LLA)
- Romina Almeida (Entre Ríos, LLA)
- Carmen Álvarez Rivero (Córdoba, LLA)
- Guillermo Andrada (Catamarca, FdT)
- Carlos Arce (Misiones, IF)
- Ivanna Arrascaeta (San Luis, LLA)
- Ezequiel Atauche (Jujuy, LLA)
- Beatriz Ávila (Tucumán, JxC)
- Vilma Bedia (Jujuy, RF)
- Alberto Benegas Lynch (Entre Ríos, LLA)
- Patricia Bullrich (CABA, LLA)
- José María Carambia (Santa Cruz, AxSC)
- Pablo Cervi (Neuquén, LLA)
- Julieta Carroza (Neuquén, Neuquinidad)
- Agustín Coto (Tierra del Fuego, LLA)
- Andrea Cristina (Chubut, PRO-JxC)
- Carlos Espínola (Corrientes, FdT)
- Flavio Fama (Catamarca, UCR-JxC)
- Natalia Gadano (Santa Cruz, AxSC)
- Eduardo Galaretto (Santa Fe, UCR-JxC)
- Juan Cruz Godoy (Chaco, LLA)
- Enrique Goerling Lara (Misiones, PRO-JxC)
- Gonzalo Guzmán Coraita (Salta, LLA)
- María Victoria Huala (La Pampa, PRO-JxC)
- Luis Juez (Córdoba, FC-JxC)
- Mariana Juri (Mendoza, UCR-FCM)
- Daniel Kroneberger (La Pampa, UCR-JxC)
- Carolina Losada (Santa Fe, UCR-JxC)
- Nadia Márquez (Neuquén, LLA)
- Sandra Mendoza (Tucumán, FdT)
- María Carolina Moisés (Jujuy, UxP)
- Belén Monte de Oca (Tierra del Fuego, LLA)
- Agustín Monteverde (CABA, LLA)
- Bruno Olivera Lucero (San Juan, LLA)
- María Emilia Orozco (Salta, LLA)
- Juan Carlos Pagotto (La Rioja, LLA)
- Francisco Paoltroni (Formosa, LLA)
- Sonia Rojas Decut (Misiones, IF)
- Flavia Royón (Salta, PLS)
- Silvana Schneider (Chaco, LLA)
- Rodolfo Suárez (Mendoza, UCR-FCM)
- Edith Terenzi (Chubut, JxC)
- Mercedes Valenzuela (Corrientes, ECO-VC)
- Eduardo Vischi (Corrientes, ECO-VC)
