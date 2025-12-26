Así fue el fuerte cruce entre José Mayans y Patricia Bullrich en el Congreso: "Inoperante"

En tango, la exministra no respondió las críticas, manteniéndose en silencio con respecto a los dichos de Mayans, y solo pidió votar las dos actas de labor parlamentaria: la del 16 de diciembre sobre la composición de las comisiones y la realizada este viernes donde se estableció la votación por capítulos.

En ese sentido, el peronista desconoció la conformación de las comisiones que se convalidó este viernes, con la ratificación del acta de Labor Parlamentaria votada el 16 de diciembre por 42 contra 29 votos, y el acta donde se respaldó por 39 contra 33 votos la votación por capítulos del Presupuesto, advirtiendo que "solo es válida si tienen los dos tercios para tratar el presupuesto; están violentando la casa de las leyes".

mayans contra bullrich