Así fue el fuerte cruce entre José Mayans y Patricia Bullrich en el Congreso: "Inoperante"
El jefe de la bancada peronista cruzó con dureza a la flamante senadora del bloque libertario en el marco del debate del Presupuesto 2026.
En sesión especial del Senado, el oficialismo busca este viernes convertir en ley el proyecto de Presupuesto 2026 sin cambios al girado desde Diputados, para evitar que vuelva a la cámara baja y evitar una dilatación.
En ese marco, José Mayans, jefe del bloque Justicialista, tuvo un duro cruce con su par de la bancada libertaria, la debutante Patricia Bullrich, principal impulsora del proyecto enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo.
El senador peronista acusó al alfil libertario en el senado de haber sido “inoperante” como ministra de Seguridad y “ahora como jefa del bloque” de La Libertad Avanza, al criticar la decisión del oficialismo de buscar la aprobación en particular por capítulos.
En ese sentido, Mayans dijo que Bullrich “se olvida o no conoce el reglamento, es inoperante como ministra de Seguridad y como jefa del bloque y ahora viene acá a embarrar la cancha” durante el debate sobre el Presupuesto.
"Vos, que eras ministra de Seguridad, no sabías que le estaban pagando a (Edgardo) Kueider, no sabías que a Espert lo financiaban los narcos… Totalmente inoperante, y ahora venís acá”, sentenció el legislador opositor.
En tango, la exministra no respondió las críticas, manteniéndose en silencio con respecto a los dichos de Mayans, y solo pidió votar las dos actas de labor parlamentaria: la del 16 de diciembre sobre la composición de las comisiones y la realizada este viernes donde se estableció la votación por capítulos.
En ese sentido, el peronista desconoció la conformación de las comisiones que se convalidó este viernes, con la ratificación del acta de Labor Parlamentaria votada el 16 de diciembre por 42 contra 29 votos, y el acta donde se respaldó por 39 contra 33 votos la votación por capítulos del Presupuesto, advirtiendo que "solo es válida si tienen los dos tercios para tratar el presupuesto; están violentando la casa de las leyes".
