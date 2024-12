Así pasará la Nochebuena Javier Milei: ¿sin Yuyito González?

La prueba de que Milei y Yuyito han compartido un almuerzo pre-navideño juntos fue la publicación que realizó la exvedette en su Instagram, donde se los puede ver muy pegados uno al otro, mientras suena "All I want for Christmas is you" de Mariah Carey.

posteo javier milei navidad yuyito.jpg

Con un "te amo" de la conductora en la historia compartida, ambos dejaron en claro que siguen juntos, aunque llama la atención que no pasen unidos la Nochebuena. Cabe destacar que, al igual que el año pasado, no está planeado que el Presidente brinde un mensaje al país por las fiestas.

La agenda de Javier Milei para el inicio del 2025

Como ya se anticipó, el jefe de Estado no se tomará vacaciones durante el verano de 2025, pese a que sus allegados le insistieron en descansar al menos unos días. Sumado a esto, el primer mandatario pidió a sus ministros que eviten viajes ostentosos o fotos que pudieran contradecir el discurso austero del Gobierno.

Javier Milei iniciará el 2025 con algunos viajes, que se suman a la gira realizada en este 2024. Como es de público conocimiento, el 20 de enero asumirá la presidencia de los Estados Unidos el republicano Donald Trump, por lo que Milei viajará a Washington para estar presente en dicho acontecimiento.

trump milei

Posterior a ello, viajará al Foro de Davos y luego a Israel, según revelaron fuentes diplomáticas.