Así salió de Comodoro Py una de las jubiladas implicadas en la compra del departamento de Manuel Adorni

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Declaran en Comodoro Py las dos jubiladas implicadas en la compra de un departamento de Manuel Adorni

En el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito, declaran este miércoles en los tribunales de Comodoro Py las dos jubiladas que presuntamente le financiaron US$200.000 (sin intereses) para la compra de un departamento en la calle Miró al 500, en el barrio de Caballito, al jefe de Gabinete Manuel Adorni.

Beatriz Viegas, de 72 años, llegó a los tribunales de Retiro tres horas antes de su citación, mientras que Claudia Sbabo, de 64, declarará después.

La Justicia les solicitó presentarse con sus teléfonos celulares para realizar un peritaje de sus registros de llamadas, mensajes y correos electrónicos relacionados con la operación.

Patricia Bullrich se sacó cuando preguntaron por Manuel Adorni: "¿Vamos a hablar de eso o de las inversiones?"

Patricia Bullrich abrazó la causa libertaria desde antes de su ingreso formal a La Libertad Avanza y este martes lo probó durante su participación del evento de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina, AmCham. Molesta por las preguntas sobre la situación procesal del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la senadora espetó: "¿Vamos a hablar de Adorni o de las inversiones?"

"No voy a hablar de nuevo. Es un tema que lo está llevando la justicia, no es un tema de discusión. Punto, basta. ¿Vamos a hablar de Adorni o de las inversiones?", respondió Patricia Bullrich cuando los periodistas le preguntaron por el todavía funcionario nacional, que está investigado por supuesto enriquecimiento ilícito reflejado en la compra de propiedades.

En vez, Patricia Bullrich se dedicó a hablar maravillas sobre la flamante Ley de Glaciares, con la que, según ella, "se amplía el territorio productivo sin tocar de ninguna manera las cuencas de agua".

"Sin embargo, nuestro horizonte productivo es mucho más importante, con áreas mucho más amplias para la minería, para los productos frutihortícolas, o para el turismo", señaló como ejemplo.

"En cuanto a la Ley de Modernización Laboral, todos los gobiernos de carácter republicano intentaron algún cambio laboral y ahora se logró. Esta ley no solamente tiene condimentos laborales, sino también de carácter de inversión. Ahora vamos a discutir la Ley de Garantía de la Propiedad Privada porque tiene que parar las usurpaciones. La utilidad pública va a estar totalmente reducida a lo que es absolutamente necesario", enumeró sobre otros éxitos del Gobierno en el Congreso.

La titular de la bancada oficialista en el Senado ya había desestimado el tema Adorni la semana pasada, cuando viajó a Córdoba y le preguntaron por la situación del Jefe de Gabinete, que hoy en día tiene una imagen pública más negativa que la de Cristina Kirchner, es decir, que no lo quieren ni los libertarios.

"Este Gobierno ha tenido siempre una posición y la vamos a mantener: no nos entrometemos con las cuestiones judiciales. Adorni ha decidido mantener una posición de silencio respecto al tema y dejarlo en manos de la Justicia", señaló la senadora la semana pasada, durante su viaje a Córdoba.